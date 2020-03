Aule on line all’IIS ” G.B Pentasuglia” di Matera con cinque corsi attivati da lunedì 9 marzo 2020, come annunciato nei giorni scorsi dal preside Antonio Epifania https://giornalemio.it/cronaca/da-matera-scuola-a-distanza-con-il-virus-intelligente/ che aveva sperimentato sul campo l’efficienza del sistema informatico. E l’adesione è stata di 250 allievi per corso con una disponibilità di 15 docenti. Le materie, articolate, in ore da 55 minuti ciascuna, hanno riguardato italiano, inglese, matematica e fisica. I ragazzi non hanno perso, pertanto, la buona abitudine di entrare in classe, da casa naturalmente, alle 8.30, di interagire con gli insegnanti e di portare avanti il programma. Perchè, effettivamente, non si sa quanto durare la fase di ”disagio” procurata dalla emergenza -epidemia da corona virus covit 19. ”La scuola – ha detto il preside Epifania – c’è e va avanti e stiamo mettendo a frutto tempo, risorse e programmi, con i mezzi sperimentati da tempo, e con il senso di responsabilità e la partecipazione di docenti e allievi. Per il ‘ Pentasuglia” e per quanti come noi sperimenteranno e attueranno questo percorso è una opportunità di crescita e di diversificazione dell’offerta formativa e della didattica. Guardiamo avanti e lo facciamo in concreto”. Un segnale positivo di graduale ritorno alla normalità del quale Matera, la Basilicata e il Paese hanno urgente bisogno.