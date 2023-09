Scritte cippo via Lucana scolorite….Si provveda

Aiuola curata per l’occasione, con la deposizione di una corona di allor al Cippo di via Lucana che ricorda le vittime del 21 settembre 1943, perite durante l’esplosione della caserma dell’ex Milizia fascista, fatta saltare dalle truppe nazista in ritirata, ma quelle scritte sulla ”Insania guerra…” sono ormai scolorite e illeggibili. Occorre ripristinarle con del colore nero, così come è stato fatto- dopo ripetute sollecitazione nella passata consiliatura- per il monumento ai Caduti di piazza Vittorio Veneto. A segnalarlo è Francesco Ambrico, ricercatore e studioso del 21 settembre 1943 e autore della pubblicazione War crimes at Matera. Le stragi tedesche del 21 settembre 1943”. Giriamo la segnalazione all’Amministrazione comunale affinchè provveda.