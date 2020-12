“Come pubblicizzato nei giorni scorsi, è stato predisposto lo screening di massa rivolto alla popolazione scolastica. E’ importante, infatti, che si riparta con le lezioni in totale sicurezza, motivo per cui si è deciso di programmare tale iniziativa proprio negli ultimi giorni prima del rientro in aula. Lunedì 4 e martedì 5 gennaio 2021 presso il Palazzetto dello Sport “Karol Wojtyla” saranno effettuati, dunque, test antigenici in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Materana e le Associazioni di Pubblica Assistenza Anpas e Croce Amica con cui si è predisposto uno specifico piano organizzativo.”

E’ quanto rende noto il Sindaco di Montescaglioso Vincenzo Zito con un comunicato che così prosegue:

“Si precisa che i test sono rivolti ad alunni, docenti, personale Ata ed operatori scolastici di tutti gli Istituti presenti in Città e che saranno effettuati su base volontaria. Si raccomanda la massima partecipazione al fine di consentire quanta più protezione possibile ai nostri figli e, di conseguenza, a tutta la popolazione.

Onde evitare assembramenti e volendo organizzare in maniera certosina il tutto, è necessario registrarsi e prenotarsi entro le ore 12.00 di sabato 2 gennaio 2021 al link https://forms.gle/SRJWYsBmVHLb2o479 .

Dopo tale prenotazione informatizzata si riceveranno due mail ( la prima generata in automatico dal sistema, la seconda inviata dall’Amministrazione Comunale) con ulteriori indicazioni.

Si ringrazia la Regione Basilicata nella persona dell’Assessore Rocco Leone, l’Assessore Francesca Fortunato, il Consigliere Pietro Buonsanti, l’Azienda Sanitaria Materana, l’Istituto Comprensivo Palazzo-Salinari, le Associazioni di Pubblica Assistenza Anpas e Croce Amica, l’Unimed e tutti coloro i quali a vario titolo abbiano dato il proprio supporto.”

Orario screening:

9.00-13.00

15.00-19.00