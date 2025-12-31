Screening neonatale SMA: all’Ospedale di Matera analizzato il 100° neonato.

“Cento neonati sottoposti a screening per l’atrofia muscolare spinale (SMA e tutti risultati negativi): è il primo, significativo traguardo raggiunto presso il Laboratorio di Genetica Medica dell’Ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera, diretto dal dottor Domenico Dell’Edera, centro di riferimento regionale per le patologie genetiche. Un risultato che dà piena attuazione alla proposta di legge sull’obbligatorietà dello screening neonatale per la SMA, approvata dal Consiglio regionale della Basilicata lo scorso marzo. La normativa prevede che tutti i neonati lucani siano sottoposti al test entro le prime 48-72 ore di vita, consentendo l’individuazione tempestiva di eventuali casi positivi e l’avvio immediato dei trattamenti più efficaci, in una patologia in cui il fattore tempo è determinante.” Lo sottolinea in una nota il consigliere regionale Nicola Morea, promotore della legge in questione insieme a Marcello Pittella. “Il raggiungimento del centesimo screening rappresenta un segnale concreto dell’efficacia della legge approvata a marzo – dichiara il consigliere regionale, Presidente della IV Commissione consiliare –. Quando le scelte politiche sono orientate alla prevenzione e fondate su strutture di eccellenza, i risultati arrivano e sono misurabili. Oggi possiamo dire che la Basilicata sta tutelando davvero il diritto alla salute dei suoi neonati”. Morea “ringrazia il Laboratorio di Genetica Medica di Matera e il suo direttore, dottor Domenico Dell’Edera, per il lavoro svolto. Questa esperienza conferma il valore di una sanità pubblica che funziona, fatta di professionalità, competenze e visione. Valorizzare questo presidio significa rafforzare l’intero sistema sanitario regionale”. «Rendere obbligatorio lo screening per la SMA – conclude Morea – non è stato solo un atto legislativo, ma una scelta di civiltà. Ogni neonato lucano ha oggi la stessa opportunità di diagnosi precoce, indipendentemente dal luogo di nascita o dalla condizione familiare. Continueremo a lavorare affinché la prevenzione resti una priorità assoluta dell’azione regionale”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.