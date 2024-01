Scoppia una condotta idrica a Serra Rifusa Alta. Aql al lavoro.

Acqua a fiotti, a causa della rottura di una condotta idrica a Matera al rione Serra Rifusa, che ha comportato la interruzione della erogazione di acqua nella zona. Acquedotto Lucano subito al lavoro per risolvere il problema, che ha interessato un tratto della rete realizzato alla fine degli anni Settanta, quando venne costruito il quartiere. La squadra di AL è intervenuta non appena segnalato il problema, che ha consigliato misure e interventi del caso. Strada interrotta in via dei Peuceti e traffico interdetto , lungo una strada allagato dalla fuoriuscita d’acqua. Sul posto anche pattuglie della Polizia Municipale , che hanno consigliato agli automobilisti itinerari alternativi.



GLI AVVISI DI ACQUEDOTTO LUCANO

SOSPENSIONI IDRICHE – 02/01/2024

Matera

MATERA: Per un guasto improvviso, l’erogazione idrica sara’ sospesa dalle 15:40 del 02/01/2024, fino alla fine dei lavori, in via dei Lucani, contrada Serra Rifusa alta, recinto Nino Rota, contrada Matinelle ed alle utenze attive sulla condotta adduttrice per Picciano A.

Matera

MATERA: Per un guasto improvviso, l’erogazione idrica sara’ sospesa dalle 17:15 del 02/01/2024, fino alla fine dei lavori, in via dei Peucezi (dal civ.18 in poi), via Lucrezio, quartieri Giada e Aquarium

Matera

MATERA: Ad integrazione di quanto comunicato precedentemente, l’erogazione idrica e’ sospesa fino alla fine dei lavori anche nelle restanti strade del quartiere Serra Rifusa.