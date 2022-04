A segnalarci questa possibilità l’architetto della sostenibilità, Angelo Stagno, con le esperienze viennesi su strada da tempo. Ma che in Italia tardano a farsi strada. Anche perchè il collezionismo d’epoca mantiene l’integrità anche del rombo dei motori…Ripetitori acustici? Non è la stessa cosa. Altra musica. Un passo alla volta. Nel frattempo l’articolo ripresa da ‘quattromania’ con direttive e circolari pronte all’uso sono un punto di riferimento anche per Matera, dove i mezzi elettrici e i punti di erogazione cominciano a popolare le strade. Polizia, carabinieri, vigili urbani, Poste, privati, qualche mezzo turistico di alberghi. Per il resto c’è ancora tanto da fare, a cominciare dalle zone a traffico limitato. Nel frattempo gli auguri di Angelo con una cartolina di Ape calessino ecologico della nota gelateria viennese Bortolotti. Un’idea ecologica anche per la Città dei Sassi. Frohe Ostern, Buona Pasqua…



L’ARTICOLO DA QUATTROMANIA

Vecchie motociclette e Vespe diventeranno elettriche | Il Governo

interviene con un decreto

Aprile 3, 2022

Christian Camberini

Se c’è una novità che fa gola ad appassionati e nostalgici di due e quattro ruote, quello è

il retrofit elettrico. E presto potrebbero essere svelate ottime notizie a riguardo (forse).

Il retrofit elettrico magari non è la moda del momento, ma sta decisamente appassionando un

sacco di amanti delle due e quattro ruote. Soprattutto perché, la maggior parte di questi

appassionati, hanno una grande nostalgia dei veicoli del passato. Per tutti questi soggetti,

arrivano buone notizie.



E’ infatti in attesa di approvazione definitiva da parte della commissione europea il decreto

per la riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti. Si tratta dell’ultimo passaggio prima

della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che renderà tale decreto pienamente operativo.

Scopriamo quindi tutti i dettagli di questa soluzione, chiamata retrofit elettrico.

Retrofit elettrico, ci siamo (quasi): perché questo decreto è

tanto importante

Retrofit elettrico, ormai ci siamo quasi. Ma perché questo nuovo decreto – non ancora

ufficiale – è così importante? Beh, innanzitutto perché la sua ormai vicina realizzazione è

durata anni, dato che il retrofit non è mai stato al centro dell’attenzione politica. Ed in

secondo luogo, darà la possibilità a tutti gli appassionati ed i nostalgici di applicare un kit

per il retrofit elettrico ad una serie di veicoli che comprende pure quelli appartenenti alle

categorie L1 ed L3 (ciclomotori e motoveicoli).



Un provvedimento, quindi, che consentirà di trasformare un vecchio scooter o moto in un

“nuovo” veicolo elettrico. Si tratterebbe quindi di nuova linfa per tutti quei mezzi ormai

abbandonati, che in questo momento magari si trovano in garage o in vari depositi. Prima di

cantare vittoria, anche perché per ora non è ancora stato ottenuto niente, è bene precisare che i

kit per il retrofit dovranno essere stati precedentemente omologati e la loro installazione dovrà

rispondere a precise caratteristiche, andrà quindi effettuata in centri autorizzati.

Ma l’installazione di un retrofit, è economicamente vantaggiosa per il proprietario di un

vecchio veicolo? Purtroppo, questi kit non verranno venduti a prezzo di favore. La loro

installazione non tiene conto di qualsivoglia riconoscimento di valore storico dei veicoli sui

quali saranno montati. Inoltre, fra kit e montaggio, i prezzi potrebbero rivelarsi davvero poco

appetibili davvero per chiunque.

Senza dimenticare che il retrofit elettrico fa da tappo allo sviluppo del mercato dell’elettrico

di nuova immatricolazione. Il rischio, perciò, è che la trasformazione elettrica di una Vespa,

magari, possa essere più uno sfizio per pochi clienti che non una seria alternativa ai nuovi

veicoli elettrici.