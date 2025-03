Scontro tra due auto

Poco dopo mezzogiorno, due auto, una Lancia e una Ford, si sono scontrate per cause in fase di accertamento lungo la Statale Tito-Brienza. Fortunatamente, senza alcuna conseguenza per le persone a bordo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti, i carabinieri e i sanitari del 118. La strada è stata chiusa per il tempo necessario a consentire le operazioni di soccorso, poi con la circolazione che è stata regolata con un senso unico alternato. I rilievi effettuati, serviranno a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.