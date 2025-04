Scongiurata la pluriclasse a San Mauro Forte? Sembrerebbe di si!

E’ con un post pubblicato sulla pagina ufficiale del Comune di San Mauro Forte (ma prima l’aveva fatto in una riunione con le famiglie interessate) che il Sindaco Nicola Giuseppe Savino comunica che “L’Ufficio Scolastico ha accolto tali istanze positivamente, scongiurando questa possibilità. Stiamo monitorando costantemente la situazione e vi riaggiornerò sui dettagli della formazione delle classi.” Sarebbe questa la positiva conclusione della paventata formazione di una pluriclasse per l’anno scolastico 2025/2026 accorpante gli alunni di 1-2 e 3 media, ipotesi contro cui i genitori, i consiglieri comunali e l’Amministrazione cittadina si sono mobilitati. Amministrazione comunale che, come riferito dal primo cittadino “in concerto con la FLC-CGIL di Matera, ha interessato l’Ufficio Scolastico provinciale di Matera riportando le preoccupazioni e le istanze di tutta la comunità sul paventato accorpamento delle classi delle Medie in un’unica pluriclasse.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.