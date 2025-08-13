Sconfitto in tribunale il partito di Meloni, aveva denunciato il direttore de La Notizia

Una buona notizia contro l’uso temerario della giustizia contro il giornalismo libero che nasconde una delle nuove forme di censura mascherata è giunta qualche giorno fa. L’ha resa nota il diretto interessato Gaetano Pedullà, oggi europarlamentare del Movimento 5 Stelle, ma all’epoca direttore del quotidiano La Notizia. Sul proprii profilo facebook scrive, annunciando la sconfitta in tribunale per Fdi su una causa per diffamazione intentata nei suoi confronti: «L’articolo pubblicato dal quotidiano La Notizia il 28 ottobre 2020, all’epoca in cui ero direttore, sulla condanna di un importante esponente di Fratelli d’Italia a 20 anni di reclusione (venti anni!!!) per rapporti con la ‘ndrangheta in Emilia Romagna è stato giudicato corretto e perfettamente rispondente ai criteri di verità, pertinenza e interesse pubblico. Il Partito Fratelli d’Italia, nella persona del segretario nazionale Roberto Carlo Mele, ma evidentemente senza alcuna opposizione della presidente Giorgia Meloni, aveva chiesto la mia condanna per diffamazione, e al pagamento di una pena pecuniaria». Pedullà prosegue: «Poiché i fatti riportati dall’articolo in questione erano assolutamente veri e incontrovertibili, tale querela rientra in quei casi di azione temerarie che le normative europee sanzionano espressamente come violazioni gravi dello Stato di diritto. A maggior ragione se chi muove l’azione legale ha un ruolo politico. Nello specifico – conclude -, l’articolo intitolato “Fratelli d’Italia e di ‘ndrangheta. Venti anni all’ex uomo della Meloni. Così le ‘ndrine gestivano gli affari in Emilia-Romagna. Inflitte 42 condanne per 217 anni di reclusione” non riporta alcun elemento non vero». E oggi, da Bruxelles, lo ribadisce con forza: “Continuerò a denunciare ogni forma di intimidazione contro chi ha il coraggio di raccontare la verità. Anche quando dà fastidio al potere.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.