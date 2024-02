Scomparso di Giancarlo Laurini, Presidente dell’Associazione dei Lucani a Napoli e Campania

Luigi Scaglione – Presidente del CIM -Confederazione Italiani nel Mondo- in una nota scrive: “Mi hanno comunicato ora della triste ed improvvisa dipartita del notaio Giancarlo Laurini, presidente storico dell’Associazione dei Lucani a Napoli “Giustino Fortunato”, grande innamorato della nostra regione e della sua Città, Tito, in cui ritornava spesso.

Un dolce ricordo ed un affettuoso saluto alla sua cara famiglia oltre che ai membri dell’Associazione che perdono un grande punto di riferimento.” Laurini, originario di Tito, è stato deputato nella circoscrizione XIX (Campania 1) il 21 aprile 2006 ed iscritto al gruppo parlamentare di Forza Italia dal 3 maggio (essendo vice presidente dell’Automobil club di Napoli, il Comitato per le incompatibilità parlamentari ha sollevato una questione di incompatibilità con la carica di parlamentare alla Giunta per le elezioni, mentre il suo ruolo come presidente dei Probiviri della Banca popolare di sviluppo di Napoli non è stato considerato un ostacolo all’esercizio del mandato parlamentare). Laureato in giurisprudenza, è stato ordinario di diritto commerciale presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, nonché notaio a Napoli. Dal 2010 è stato Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, ovvero la massima carica del Notariato italiano, carica che già ricoperse dal 1992 al 1998.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.