Scommessa aperta. Quante palle per l’Albero di Natale 2025?

Lo abbiamo sentito e ce lo hanno chiesto tra il serio e il faceto, come si suol dire, in serata dopo il posizionamento al centro di piazza Vittorio del maestoso albero di Natale 2025. E qui si tira a indovinare, senza risparmiare alcune illusioni, ma a 1000 ci si arriva, oltre a decorazioni, lampadine ed eventuale puntuale. Quanto ai commenti, inevitabili, come accade da sempre e lo stesso vale per le luminarie della Festa della Bruna, è bene attendere che venga completato l’allestimento di festoni, decorazioni e luminarie prima di esprimere giudizi affrettati. Del resto Matera, piaccia o no, era e resta per gran parte dei residenti e per come viene percepita una città ”provinciale” e i commenti su questo o quel evento si susseguono, con le coloriture da giudizio a metà, affrettato o da retropensiero. Ma arriva Natale e fino all’allestimento i curiosi non potranno sapere quante palle,della giusta dimensione, saranno collocate sull’albero. Scommesse aperte. Un premio per chi indovina? Non sarebbe male…Naturalmente si attende la capanna della Natività, per la tradizione del presepe che dai rioni Sassi alla Cattedrale segna la storia cittadina. Ancora un po’ di pazienza… Il programma di addobbi e attività natalizie promosse e finanziate dall’Amministrazione comunale è in cantiere. Giudizio a conclusione, come è giusto che sia. Buone feste a materani e turisti.

