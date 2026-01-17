Scolari di Irsina a pranzo nel nuovo refettorio

Con spazi adeguati e un centro di cottura ex novo gli studenti della scuola elementare di Irsina (Matera)potranno fruire di un servizio efficiente, atteso dalla comunità locale. E quella struttura, da quanto riporta il comunicato dell’Amministrazione comunale presieduta dal sindaco Giuseppe Candela, potrà ”servire” anche altre fasce sociali come anziani, strutture per minori e residenze sanitarie assistite.
COMUNICATO STAMPA
Irsina, inaugurato il nuovo refettorio della scuola elementare: nuovo centro cottura e mensa scolastica
Irsina, 17 gennaio 2026 – È stato inaugurato oggi a Irsina il nuovo refettorio della scuola elementare, un intervento strategico che ha portato alla realizzazione di un centro cottura moderno e di una mensa scolastica al servizio degli alunni e dell’intera comunità educativa.
I lavori, affidati alla ditta C & P di Irsina, sono stati resi possibili grazie a un finanziamento di 500.000 euro, ottenuto dall’Amministrazione comunale.
Un intervento che rappresenta un investimento concreto sul futuro della città: miglioramento dei servizi scolastici, nuove opportunità di lavoro e una particolare attenzione ai bambini e al mondo della scuola. Inoltre, è in programma l’adattamento del servizio affinché possa garantire supporto anche per altre fasce di popolazione e servizi come la RSA, la struttura per minori non accompagnati, anziani e altro.
Un risultato importante frutto del lavoro sinergico degli uffici comunali – P.O.R.R. e Ufficio Tecnico – dell’Assessorato ai Lavori Pubblici, l’Assessorato alla Pubblica Istruzione e dell’intera Amministrazione Comunale.
Il sindaco di Irsina, Giuseppe Candela, ha sottolineato il valore dell’opera e la continuità amministrativa che l’ha resa possibile:
«Oggi inauguriamo un’opera fondamentale per la nostra comunità e per i più piccoli. Il nuovo refettorio e il centro cottura rappresentano un passo avanti concreto nella qualità dei servizi scolastici, nell’attenzione alle famiglie e nel benessere dei bambini. È un intervento che guarda al futuro e che nasce da un percorso amministrativo serio e responsabile.»
Il sindaco Candela ha inoltre voluto evidenziare come il progetto affondi le sue radici nella precedente amministrazione comunale:
«È giusto riconoscere che questo percorso è iniziato già con la precedente Amministrazione comunale, guidata da Nicola Morea. La continuità amministrativa, quando è orientata al bene comune, produce risultati importanti come quello che oggi celebriamo».
Anche il consigliere regionale Nicola Morea, già sindaco di Irsina, ha espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto:
«Vedere oggi inaugurato il nuovo refettorio è motivo di grande orgoglio. Questo progetto è nato con l’obiettivo di migliorare concretamente la vita quotidiana degli studenti e delle loro famiglie. Ringrazio l’attuale Amministrazione per aver portato avanti con determinazione un percorso avviato negli anni precedenti, dimostrando che il lavoro per la comunità va oltre le stagioni politiche».
Scolari di Irsina a pranzo nel nuovo refettorio
