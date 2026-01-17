Scolari di Irsina a pranzo nel nuovo refettorio

Con spazi adeguati e un centro di cottura ex novo gli studenti della scuola elementare di Irsina (Matera)potranno fruire di un servizio efficiente, atteso dalla comunità locale. E quella struttura, da quanto riporta il comunicato dell’Amministrazione comunale presieduta dal sindaco Giuseppe Candela, potrà ”servire” anche altre fasce sociali come anziani, strutture per minori e residenze sanitarie assistite.



COMUNICATO STAMPA

Irsina, inaugurato il nuovo refettorio della scuola elementare: nuovo centro cottura e mensa scolastica

Irsina, 17 gennaio 2026 – È stato inaugurato oggi a Irsina il nuovo refettorio della scuola elementare, un intervento strategico che ha portato alla realizzazione di un centro cottura moderno e di una mensa scolastica al servizio degli alunni e dell’intera comunità educativa.

I lavori, affidati alla ditta C & P di Irsina, sono stati resi possibili grazie a un finanziamento di 500.000 euro, ottenuto dall’Amministrazione comunale.

Un intervento che rappresenta un investimento concreto sul futuro della città: miglioramento dei servizi scolastici, nuove opportunità di lavoro e una particolare attenzione ai bambini e al mondo della scuola. Inoltre, è in programma l’adattamento del servizio affinché possa garantire supporto anche per altre fasce di popolazione e servizi come la RSA, la struttura per minori non accompagnati, anziani e altro.

Un risultato importante frutto del lavoro sinergico degli uffici comunali – P.O.R.R. e Ufficio Tecnico – dell’Assessorato ai Lavori Pubblici, l’Assessorato alla Pubblica Istruzione e dell’intera Amministrazione Comunale.

Il sindaco di Irsina, Giuseppe Candela, ha sottolineato il valore dell’opera e la continuità amministrativa che l’ha resa possibile:

«Oggi inauguriamo un’opera fondamentale per la nostra comunità e per i più piccoli. Il nuovo refettorio e il centro cottura rappresentano un passo avanti concreto nella qualità dei servizi scolastici, nell’attenzione alle famiglie e nel benessere dei bambini. È un intervento che guarda al futuro e che nasce da un percorso amministrativo serio e responsabile.»

Il sindaco Candela ha inoltre voluto evidenziare come il progetto affondi le sue radici nella precedente amministrazione comunale:



«È giusto riconoscere che questo percorso è iniziato già con la precedente Amministrazione comunale, guidata da Nicola Morea. La continuità amministrativa, quando è orientata al bene comune, produce risultati importanti come quello che oggi celebriamo».

Anche il consigliere regionale Nicola Morea, già sindaco di Irsina, ha espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto:

«Vedere oggi inaugurato il nuovo refettorio è motivo di grande orgoglio. Questo progetto è nato con l’obiettivo di migliorare concretamente la vita quotidiana degli studenti e delle loro famiglie. Ringrazio l’attuale Amministrazione per aver portato avanti con determinazione un percorso avviato negli anni precedenti, dimostrando che il lavoro per la comunità va oltre le stagioni politiche».