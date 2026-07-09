Scippa borsa a turista a Matera . Ma la Polizia lo raggiunge e lo arresta

L’episodio si è verificato alla stazione dei bus di via don Sturzo, a Matera, quel luogo che attende da un quinquennio di essere gestito con tutti i crismi dell’accoglienza, dove uno scippato in trasferta dalla Campania ha sottratto la borsa a una turista. L’uomo, che aveva trattenuto danaro e carta di credito, abbandonando la borsa è stato raggiunto da agenti della Squadra Mobile nella vicina via Dante, grazie anche alla descrizione di un testimone. Lo scippatore ha ammesso di aver commesso il reato ed è stato associato alla casa circondariale di Matera. Una conferma che l’efficacia del contrasto alla illegalità dipende dalla collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, in questo caso la Polizia di Sato. E questo contribuisce a rafforzare l’immagine di sicurezza che Matera offre anche ai visitatori.



QUESTURA DI MATERA

COMUNICATO STAMPA

Matera, la Polizia di Stato arresta uno scippatore in flagranza: aveva sottratto la borsa a una turista

Nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della successiva verifica dibattimentale, si comunica quanto segue sul procedimento in corso e in attesa di giudizio definitivo.

La Polizia di Stato di Matera ha arrestato in flagranza di reato un 31enne di origine campana, gravemente indiziato del reato di furto con strappo.

Intorno alle 13.30, la Sala Operativa ha ricevuto la segnalazione dello scippo di una borsa ai danni di una turista straniera, appena consumato nei pressi dell’autostazione dei bus in via Don Luigi Sturzo. Una testimone ha fornito una descrizione dettagliata dell’autore del reato, indicando che indossava un completo sportivo verde con pantaloncini e scarpe bianche.

Gli agenti della Questura si sono attivati immediatamente per rintracciare l’uomo. Poco dopo, un equipaggio della Squadra Mobile ha intercettato in via Dante, all’angolo con via Olivetti, un giovane corrispondente alle descrizioni, mentre cercava inutilmente di salire a bordo di un autobus di linea per fuggire.

L’uomo, che appariva visibilmente sudato e in stato di agitazione, è stato fermato e identificato. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 225 euro in contanti e di una carta di credito intestata alla vittima. Di fronte alle evidenze, il 31enne ha ammesso di aver sottratto la borsa e di averla poi abbandonata in un bar, trattenendo solo il denaro e la carta di credito.

Dopo aver raccolto la denuncia della vittima, che ha riconosciuto l’autore dello scippo, e le testimonianze di alcune persone presenti, l’uomo è stato dichiarato in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto in carcere.