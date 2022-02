Pensavamo che ne avessero avuta abbastanza della didattica a distanza, con tutti i limiti isolazionistici e alienanti che ha comportato fare scuola con tutti gli #hashtag del rincorrersi nella rete, con tanto di videocamera sonnacchiosa, per finire nella rete dell’inconcludenza. E così scioperare da casa, seduti su una sedia o adagiati in poltrona, è una protesta che lascia il tempo che trova. Ma con un doppio vuoto in classe (evitate di scrivere o di utilizzare l’eufemistico ‘’in presenza’’) ognuno con il suo sentire diverso e isolato, proprio perché scioperare in strada, davanti all’Istituto, issare cartelli, urlare slogan e confrontarsi guardandosi negli occhi e tutta un’altra cosa. Per i ragazzi del liceo del professor Lelio Camassa una scelta di opportunità, convenienza, moda con uno slancio di originalità che di fatto non lo è. Non sappiamo cosa abbia detto davanti alla Lavagna il docente e cosa abbiano risposti i ragazzi dietro al pannello virtuale. Ma una bella frase scritta sulla superficie scura di ardesia, con gesso e correzioni con il ‘’cassino’’( il casino è ben altro se la curiosità vi invita a sfogliare il vocabolario), ci sta tutta: ‘’Sciopero, per una scuola migliore’’. Forza ragazzi chi la scrive per primo?



23/02/2022 Dietro la lavagna. Scioperare da casa

Il giorno seguente lo sciopero studentesco contro l’alternanza e le prove scritte all’esame di Stato (le cui ragioni, lo preciso, condividevo in buona parte), con i miei allievi di prima liceo si è discusso della loro scelta di aderire a una manifestazione messa su in maniera, eufemisticamente, rivedibile: piuttosto che scendere in piazza, gli studenti hanno protestato da casa sulla rete (linea permettendo, è ovvio), perché gli organizzatori non avevano inviato in tempo le debite comunicazioni alle autorità. Ai miei dubbi inerenti le modalità dello sciopero e alla mia perplessità circa la loro assenza da scuola, mi sono sentito lecitamente domandare da loro cosa io, a parti invertite, avrei fatto. “Non sarei entrato a scuola” sarebbe stata la mia risposta, solo all’apparenza paradossale. Si, perché, a quindici anni, è già più che naturale di suo l’esigenza di dormire fino a tardi o di preferire eventuali fidanzatini e sghembe partitelle sull’asfalto ai poemi omerici; figurarsi con la copertura dello scioperuccio farlocco. A trenta, però, se il sale in zucca abbonda come nel caso dei miei ambiziosi pueri, si profilerà netta la cognizione che quelle ore, trascorse ludicamente, hanno in realtà estorto tempo alla propria formazione. A fronte di una protesta legittima organizzata vergognosamente, il tutto quindi si riduce a una semplice questione di prospettive, legate all’età e all’esperienza: i discenti pensano che abbiano evitato di recarsi sul cantiere a lavorare; io, che non abbiano contribuito all’innalzamento della loro cattedrale.

Ah, dimenticavo: ciò che ho risposto loro in classe, naturalmente, non ve lo dico!