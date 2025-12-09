Sciopero lavoratrici e dei lavoratori servizi di Igiene Ambientale: presidi a Matera e Potenza

Allo sciopero generale di domani, aderiscono con le loro specifiche problematiche anche le lavoratrici e i lavoratori dei servizi ambientali. In Basilicata sono previsti due loro presidi: a Matera l’appuntamento è alle 10:30 davanti alla Prefettura, a Potenza, invece, la manifestazione è alle 10:00 davanti ai cancelli di ACTA SpA. “Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti -si legge in una nota- hanno indetto per il 10 dicembre la seconda giornata di sciopero nazionale dell’intero settore. La mobilitazione segue e rilancia quella del 17 ottobre per ribadire che l’ingiustizia vissuta da chi garantisce servizi essenziali non è più tollerabile.

La protesta di ottobre ha registrato un’adesione altissima. Un segnale netto, che però le controparti hanno scelto di ignorare. La trattativa per il rinnovo del contratto nazionale – scaduto da quasi un anno – resta ferma. Le distanze non si sono ridotte, e su alcuni punti si sono persino acuite.

La misura è colma. Chi lavora nei servizi ambientali – sulle strade e negli impianti – affronta ogni giorno condizioni pesanti: salari erosi dal carovita, carichi di lavoro insostenibili, infortuni gravi, contratti precari, appalti al ribasso che comprimono diritti, inquadramenti che non riconoscono le professionalità. Eppure questo lavoro è indispensabile per il decoro delle città, per l’ambiente e per la salute di tutti.

Gli operatori ecologici sono stanchi di promesse vuote. Le aziende continuano a prendere tempo mentre l’inflazione galoppa e gli stipendi restano fermi. È ora di aumentare i salari, riconoscere le responsabilità e mettere la sicurezza al centro. Serve un contratto che valorizzi davvero il ruolo delle operatrici e degli operatori, con investimenti sulle persone, attrezzature adeguate e regole che garantiscano salute, sicurezza e diritti”.

Lo sciopero del 10 dicembre è una risposta necessaria alle rigidità delle controparti. Le distanze sulla classificazione e sugli aumenti retributivi restano troppo ampie. I lavoratori non accettano un contratto al ribasso. Chiedono fatti: salari che recuperino potere d’acquisto, sicurezza reale, inquadramenti chiari, stabilità del lavoro, condizioni dignitose, nuove indennità e tutele solide negli appalti”.

A Matera l’appuntamento è alle 10:30 davanti alla Prefettura di Matera, dove si terrà il presidio provinciale a difesa della dignità e dei diritti sul lavoro.”

In un’altra nota si legge che “Le lavoratrici e i lavoratori dei servizi di igiene ambientale, aderenti alle organizzazioni sindacali FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI , FIADEL, NIdiL-CGIL e UILTemp hanno indetto per domani 10 dicembre la seconda giornata di sciopero nazionale. Per l’occasione è previsto alle 10 un presidio davanti ai cancelli di ACTA SpA, a Potenza. La mobilitazione è indetta a causa del mancato rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro, scaduto il 31 dicembre 2024, il cui aggiornamento è diventato ormai urgente per garantire condizioni economiche e normative adeguate. Le lavoratrici e i lavoratori reclamano un rinnovo che assicuri non solo il riconoscimento della loro professionalità, ma anche il recupero dell’inflazione, che negli ultimi anni ha eroso in modo significativo il loro potere d’acquisto. A fronte delle incolmabili distanze che si sono venute a creare con le associazioni datoriali, è necessario avviare senza ulteriori ritardi un confronto serio che porti a un contratto capace di valorizzare il lavoro svolto quotidianamente per mantenere pulite e sicure le città. Un nuovo CCNL deve prevedere retribuzioni adeguate, condizioni di sicurezza migliorate e strumenti idonei a tutelare la salute delle lavoratrici e dei lavoratori, garantendo allo stesso tempo la qualità di un servizio essenziale per tutta la collettività. Il presidio rappresenta la determinazione delle lavoratrici e dei lavoratori a ottenere ciò che gli spetta: un contratto giusto, aggiornato e in grado di restituire dignità e valore al lavoro.”