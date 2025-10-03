Sciopero illegittimo secondo il Garante. Ma Italia in piazza comunque

E la prova che il Paese non allineato e coperto, ai diktat della geopolitica internazionale sull’asse obbligatorio Usa- Israele, la pensa diversamente scioperando civilmente in gran parte delle piazze di città grandi e piccole- Matera compresa a sostegno della pace in Palestina. Certo non sono mancate le polemiche, a cominciare dagli esponenti di Governo che hanno fatto poco complessivamente per evitare il genocidio e soccorsi puntuali verso i civili di Gaza e Cisgiordania, tanto da far rimpiangere le capacità di mediazione che l’Italia aveva nel Mediterraneo e in Medio Oriente quando c’erano figure di altro spessore politico come Giulio Andreotti. Così emerge palese l’insofferenza, motivata anche con il pronunciamento della Commissione di garanzia sugli scioperi che ha giudicato – alla vigilia- illegittima l’iniziativa promossa da Cgil e Usb. Posizione fatta propria dall’avvocato Leonardo Pinto che cita i casi in cui è possibile lo sciopero senza preavviso e nei termini previsti. Decisione rigettata dal segretario della Cgil; Maurizio Landini. “Il nostro sciopero è legittimo-ha dichiarato- stiamo garantendo i servizi minimi e deve essere chiaro che impugneremo la delibera della commissione di garanzia”. Delibera che sarà impugnata. Un dato va evidenziato, aldilà del diritto di sciopero che va garantito, e riguarda l’attività di provocatori che sfocia in guerriglia con danni e disagi per servizi e attività pubbliche e privati. Chi paga i danni? Se si individuano i responsabili, bene. Altrimenti paga Pantalone…

Appello al senso di responsabilità, educazione, controlli e prese di distanza.



LE RIFLESSIONI DI PINTO

SECONDO IL GARANTE, LO SCIOPERO PER LA FLOTTILLE E LA PALESTINA È ILLEGITTIMO



La Commissione di garanzia sugli scioperi, ha valutato illegittimo lo sciopero generale indetto dalla CGIL, in tutti i settori pubblici e privati, proclamato per oggi, in violazione dell’obbligo legale di preavviso, previsto dalla Legge 146/90.

La Commissione, composta da giuristi esperti in diritto costituzionale e del lavoro, ha ritenuto inconferente il richiamo dei sindacati dell’art. 2, comma 7, della Legge 146/90, che prevede la possibilità di effettuare scioperi senza preavviso solo “nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori”.

La decisione della Commissione appare corretta, di fronte alla pretesa di ritenere compatibile lo sciopero a sostegno della flottiglia e della Palestina senza preavviso di 10 giorni. Quindi, al fine di evitare artati equivoci e speculazioni politiche, appare opportuno precisare che non è in discussione il diritto di sciopero, ma le modalità di attuazione dello stesso.

Intanto, le violenze nelle principali città italiane, solo per il piacere di sfasciare tutto, continua.

A mio avviso, lo sciopero proclamato ai sensi della predetta norma, è illegittimo, al quale non intendo partecipare ed invito a non aderire.

Chi pagherà i danni provocati dai facinorosi sostenitori della pace?

