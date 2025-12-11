Sciopero generale CGIL 12 dicembre con presidio e corteo davanti allo stabilimento Stellantis di Melfi

“La Basilicata sta morendo. Non lo dice la Cgil ma lo dicono i dati Istat e Svimez che raccontano di un Pil fermo e indietro rispetto al resto del Sud, una fuga dei giovani, soprattutto laureati, e di una desertificazione industriale e sociale. Cresce la cassa integrazione, mentre aumenta anche la percentuale di nuovi poveri, che hanno lavori discontinui. Gli interventi messi i campo sino a oggi dal governo regionale sono stati insufficienti. Per questo motivo chiediamo al governo Bardi di aprire una vertenza Basilicata a Roma ai ministeri competenti. Lo faremo domani 12 dicembre con lo sciopero generale nazionale della Cgil che si svolgerà con un presidio e un corteo davanti allo stabilimento Stellantis di Melfi, simbolo di questa vertenza Basilicata. Invitiamo tutti e tutte, sindaci, studenti, associazioni del terzo settore, lavoratori e lavoratrici, pensionati e pensionate, cittadini e cittadine, a unirsi a questa lotta di giustizia sociale, per ridare futuro a questo Paese e alla nostra regione“. Lo afferma il segretario generale della Cgil Basilicata, Fernando Mega, alla vigilia dello sciopero generale nazionale per l’intera giornata di tutti i settori lavorativi, pubblici e privati che si terrà domani venerdì 12 dicembre. In Basilicata è previsto un “Concentramento alle 9,30 nel piazzale antistante lo stabilimento Stellantis Plastic Componenti Shop (area industriale San Nicola di Melfi), dove da 45 giorni sono in presidio permanente i lavoratori e le lavoratrici di due aziende dell’indotto, per proseguire fino all’ingresso B dello stabilimento dove, oltre al segretario generale Fernando Mega, interverranno delegati e delegate Cgil di tutte le categorie. Concluderà il segretario nazionale della Fiom Cgil Samuele Lodi. La Cgil con lo sciopero generale del 12 dicembre chiede al governo nazionale un passo indietro rispetto alla manovra finanziaria che investe nel riarmo e taglia su sanità, pensioni, istruzione. Tra le richieste del sindacato l’aumento di salari e pensioni, lo stop dell’innalzamento dell’età pensionabile, no al riarmo e investimenti su sanità e istruzione, contrasto alla precarietà e vere politiche industriali e del terziario, per una riforma fiscale equa e progressiva.”

A QUESTO LINK di Collettiva, dalle 9 alle 14, sarà possibile seguire la diretta della varie manifestazioni con collegamenti con 25 città e oltre 50 ospiti. Chiusura con il segretario generale Maurizio Landini dal palco di Firenze.

Nel giorno dello sciopero generale della Cgil, i lavoratori e le lavoratrici italiane si fermano in tutti i settori pubblici e privati per l’intero turno di lavoro di 8 ore, ovviamente nel rispetto delle garanzie previste dalla legge per i servizi pubblici essenziali. RICORDIAMO CHE LO SCIOPERO E’ UN DIRITTO sancito dall’articolo 40 della Costituzione italiana. È garantito per tutti i lavoratori e le lavoratrici del pubblico e del privato. Come noto, si tratta di una forma di protesta collettiva nazionale: molte lavoratrici e lavoratori interrompono volontariamente la loro prestazione per difendere i diritti o denunciare politiche che considerano ingiuste. Per farlo, rinunciano a un giorno di stipendio. CHI PUO SCIOPERARE? Hanno diritto di sciopero tutti i lavoratori, sia del settore privato sia del pubblico, anche se non sono iscritti a un sindacato. Esendo un diritto individuale, quindi, anche chi non è iscritto alla Cgil può incrociare le braccia il 12 dicembre e partecipare alla mobilitazione. COSA FARE PER ADERIRE? Il lavoratore o la lavoratrice può astenersi dal proprio lavoro senza effettuare alcuna comunicazione in anticipo nei confronti dell’azienda o dei superiori. Chi sciopera non può essere licenziato o sanzionato per aver esercitato il diritto: l’adesione è tutelata dalla legge.