Sciopero e sit in dei dipendenti servizio pulizie SOGIN Trisaia (Rotondella)

“Il prossimo 28 agosto -a partire dalle ore 9,30, in occasione della giornata di sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici dell’appalto di pulizie presso SOGIN di Rotondella, si terrà un sit in davanti alla sede del Centro, in SS 106 Jonica Km 419,500 – Rotondella.” Lo comunicano FILCAMS CGIL e UILTUCS UIL con una nota in cui ricordano le ragioni della protesta che “sono riconducibili al taglio del 31% delle ore contrattuali subito dagli operai e dalle operaie, a seguito del cambio di gestione dell’appalto, avvenuto lo scorso 1 agosto.

Tale riduzione si abbatte su contratti che erano già part time, che adesso hanno subito un ulteriore ed importante taglio, incidendo negativamente sui salari bassissimi.

Inspiegabile il motivo della riduzione, che risulta illegittima e immotivata, considerato che, oltretutto, non vi è una diminuzione né dei metri quadrati oggetto del servizio né delle frequenze; inoltre, è stato rilevato che il bando contiene un numero di unità oggetto di clausola sociale (“circa 7”) più basso rispetto al numero degli aventi diritto (10), circostanza che ha determinato l’obbligo in capo alla azienda subentrante (LA LUCENTE) di assorbire tutte e 10 le unità, pur riducendone l’orario di lavoro.

Sono invitati a partecipare ed a sostenere le ragioni dei lavoratori e delle lavoratrici autorità politiche e istituzionali.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.