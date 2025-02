Scintille tra Mariolina Venezia e Vanessa Scalera alla presentazione della 4^ stagione di Imma Tataranni

Si è svolta a Roma oggi la conferenza stampa per la presentazione della 4^ stagione della fiction Imma Tataranni che andrà in onda su RaiUno da domenica prossima. Ma, riportano alcune testate giornalistiche, come La Gazzetta del Mezzogiorno, l’evento si è chiuso “con uno sgradevole botta e risposta…tra la protagonista Vanessa Scalera e l’autrice dei libri ai quali è ispirata la fiction, Mariolina Venezia.” Ad una domanda con cui viene fatto notare come dal palco di Sanremo, ospite l’ultima sera per pochi minuti, non ha ringraziato la creatrice del personaggio da lei interpretato, Mariolina Venezia, Scalera ha risposto: «Me ne sono proprio dimenticata! Ma da sempre ho un rapporto particolare con gli sceneggiatori, Mariolina ha scritto un personaggio straordinario». Ma la scrittrice immediatamente fulmina con un: «Sono una fan di tutti gli ingrati, Imma è paladina dell’ingratitudine. Ringrazio Vanessa per la sua ingratitudine, perché spesso non mi ha ringraziato: è una donna libera, non a caso interpreta un personaggio libero come Imma. Ho partecipato alla scrittura della serie, ma senza potere decisionale. Ma in questa serie c’è stato un miracolo: è stata opzionata per tre volte prima di giungere in Rai, io ho iniziato a scrivere il personaggio nel 2006». «Vanessa è libera di ringraziare chi vuole, Imma non vuole compiacere nessuno e piace a tutti».” Successivamente Mariolina Venezia avrebbe sminuito i termini del contenzioso: «Si è parlato di litigio in conferenza stampa. Ci tengo a dire che io non ho inteso litigare con nessuno, al contrario. All’indomani di Sanremo, che non ho potuto vedere, sono stata subissata di messaggi e telefonate sul mancato ringraziamento di Vanessa Scalera e su altre sue dichiarazioni, che a quanto mi sembra di capire hanno irritato molta gente sui social. Per questo, avendo l’opportunità di parlare in pubblico, ho voluto rispondere dicendo una cosa che mi sta molto a cuore. Con un pizzico di provocazione, come farebbe la mia Imma, ho voluto fare un elogio dell’ingratitudine. Cosa nella quale credo fermamente, in campo intellettuale, perché è sinonimo di libertà. Avrebbe potuto essere un capitolo dell’ultimo libro dedicato a Imma che ho pubblicato, dal titolo Ecchecavolo. Forse lo aggiungerò. Che poi Vanessa sia o meno grata, e a chi, è così importante? Ciò che conta è che sia una brava attrice, che è riuscita a interpretare magistralmente un personaggio tanto diverso da lei dal punto di vista fisico. Forse si riferiva a questo quando ha parlato di mie dichiarazioni durante la prima conferenza stampa? Volevo solo dire che è molto più carina della Imma dei libri. E adesso spero che la fantomatica bufera di cui si è parlato lasci il posto all’euforia della messa in onda». Insomma, si è trattato di un parlarsi chiaro, giusto per dire “ca nisciuno è fesso“, ma “the show mast go on“, anche perchè dopo questa quarta se ne preannuncia una quinta di serie delle avventure di questo personaggio nato dalla penna di una grande scrittrice come Mariolina Venezia e portata alla popolarità sullo schermo da una altrettanta brava attrice, Vanessa Scalera. Pace… e prepariamo birra e patatine per disporci dinanzi alle nostre TV.

