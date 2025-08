Sciagurati e affaristi delle guerre: ricordatevi di Hiroshima!

Sono passati 80 anni da quella sciagurata decisione statunitense di sganciare sulla città giapponese di Hiroshima la bomba atomica, frutto degli studi sulla fissione nucleare come ci ha ricordato il film legato alla figura dello scienziato Oppenheimer, ma quella brutta pagina di storia mondiale sembra non aver insegnato nulla. Le cicatrici sprigionate dalla esplosione di quel micidiale ordigno hanno lasciato i segni su generazioni e generazioni. Le campane della pace continuano a suonare, ma si continua a far finta di nulla. Il ritorno al nucleare ”sicuro”, sostenuto anche dal nostro Governo, allineato e coperto con le direttive internazionale per un nuovo ordine ( o disordine?) mondiale e la sperimentazione di ordigni, armi e vettori che seminano morte sono la conferma che il dramma di Hiroshima è a un passo dal ripetersi. E il rischio c’è tutto. Francesco Calculli, con la passione e lo spirito critico che contrassegna la voglia di approfondire (carte e foto alla mano) ritorna su quel 6 agosto di 80 anni fa. Non voltiamo dall’altra parte, come è accaduto per Gaza dove si va avanti con tanta ipocrisia, ordini del giorno frutto di compromesso di governi ”allineati e coperti”che alimentano la striscia di sangue di civili, bambini proprio come quelli morti nel 1945 nella città giapponese.Quella pagina non deve ripetersi. E potrebbe essere l’ultima volta…



QUEL “FUNGO” SU HIROSHIMA CHE DIVENNE IL SIMBOLO DELLA CAPACITÀ AUTODISTRUTTIVA DEL NOSTRO TEMPO.

Di Francesco Calculli Il 6 agosto di 80 anni fa, alle 2:45 antimeridiane, un bombardiere B29 dell’aviazione strategica statunitense decollava dalla base di Tinian, un’isola nell’arcipelago delle Marianne , diretto verso un obiettivo distante 2.320 Km , una città giapponese Hiroshima allora sconosciuta ai più , ma destinata a diventare , di lì a poche ore , il simbolo delle capacità autodistruttive dell’uomo moderno . L’ Enola Gay , questo il nome del B29, portava a bordo «Little Boy» , il primo esemplare operativo di bomba nucleare , un ordigno lungo 3 metri, largo 70 cm, e pesante 4 tonnellate. 6 ore, trenta minuti e trenta secondi dal momento del decollo , con un ritardo di appena mezzo minuto sul piano di volo, l’ Enola Gay sganciava la bomba. A Hiroshima erano le 8:15 , e il grosso della popolazione era per le strade diretto al lavoro o alle scuole. La difesa contraerea non era entrata in azione e l’allarme aereo non era stato dato. Tre giorni dopo fu la volta di Nagasaki. Questa volta il nome della bomba era «Fat Man» ( il grasso) , del tutto appropriato alle dimensioni dell’ordigno: 3,25 metri di lunghezza ,1,50 di larghezza, 5 tonnellate di peso. Le terribili incursioni incendiarie aeree inglesi che nell’estate del 1943 annichilirono la città di Amburgo, e i devastanti bombardamenti che nella notte tra il 9 e il 10 marzo 1945 furono condotti dalle forze aeree statunitensi su Tokio, anche i più disastrosi attacchi lanciati dalle forze armate israeliane oggi sulla Striscia di Gaza, non si possono neanche minimamente paragonare alle dimensioni del disastro delle bombe atomiche esplose a Hiroshima e a Nagasaki , che annientarono praticamente la vita delle due città. A Hiroshima su circa 90 mila edifici della città 65.000 furono resi inservibili e quasi tutti gli altri ebbero danni almeno superficiali.



A Nagasaki circa 20.000 delle 57.000 case furono distrutte o danneggiate gravemente. Le vittime umane secondo le più recenti valutazioni, basate su di una più realistica stima della popolazione delle due città al momento del bombardamento e delle morti sopravvenute entro la fine del 1945 , furono rispettivamente di 140.000 vittime a Hiroshima e 78.000 a Nagasaki. A queste bisogna aggiungere le morti sopravvenute per leucemia, fra i sopravvissuti il tasso di mortalità è stato del 30% superiore che nel resto del Giappone, e per vari altri tipi di cancro. Gli effetti sociali e psicologici sono di più difficile valutazione: ad esempio , la paura delle malformazioni nei nascituri ha per molto tempo scoraggiato i matrimoni. Infine, si deve tener conto dei danni genetici dovuti all’esposizione dei sopravvissuti ad alte dosi di radiazioni atomiche che continuano a manifestarsi anche nelle nuove generazioni. Ha avuto certamente ragione Frank Barnaby, direttore dal 1971 al 1981 dell’Istituto Internazionale di Stoccolma per le Ricerche sulla Pace, quando affermò che « non saremo mai capaci di afferrare la totalità del disastro» .



Il bombardamento di Hiroshima e Nagasaki costituì l’epilogo di quattro anni di frenetica attività scientifica ed industriale. La decisione di procedere alla costruzione delle bombe atomiche fu presa dal presidente Roosevelt il 6 dicembre 1941. La direzione del progetto, chiamato in codice « Progetto Manhattan » , fu affidata ad un generale di brigata del Genio , Leslie R. Groves, organizzatore efficiente e duro, al limite del dispotismo. A dirigere il laboratorio che avrebbe realizzato le bombe, Groves nonostante il suo viscerale anticomunismo, chiamò il geniale fisico Robert Oppenheimer che in quegli anni aveva simpatie comuniste e frequentava gli ambienti antifascisti americani. Per garantire la massima sicurezza delle operazioni fu organizzato un servizio di sicurezza del progetto i cui compiti non erano soltanto quelli di difendere i segreti atomici dalle potenze dell’asse ma anche ( e forse soprattutto) «nascondere ai russi le nostre scoperte e i dettagli dei nostri progetti e delle fabbriche», come si legge nelle memorie del generale Groves. Dopo la guerra Groves ebbe a dichiarare che già nel 1942 egli non nutriva alcuna illusione sul fatto che «la Russia è un nemico e che il progetto si edifica su questa base». Per le sue dimensioni , il costo elevatissimo di 2 miliardi di dollari, la complessità dei problemi teorici e pratici che furono risolti, la partecipazione massiccia di scienziati e tecnici di altissimo livello, il progetto Manhattan non conosceva precedenti. Esso può essere considerato il progenitore dei molti progetti che da allora si sono susseguiti sia in campo militare che civile, si pensi ad esempio alle imprese spaziali. Alcuni dati permetteranno di valutare meglio le dimensioni dell’impresa.



Complessivamente alla realizzazione del progetto parteciparono 150.000 persone. Furono costruite tre enormi aree industriali: gli stabilimenti di Oak Ridge dove veniva preparato l’uranio 235, i laboratori di Los Alamos dove veniva messa a punto la bomba e la fabbrica di Hanford dove si produceva il plutonio. Quest’ ultima occupava una estensione di circa 160 ettari. Nella realizzazione del progetto Manhattan furono coinvolti complessi industriali come la Chrysler, la Union Carbide , la General Electric , la Westinghouse Electric. Si intravedono i meccanismi attraverso cui verrà creato quello che Eisenhower, 15 anni dopo, avrebbe chiamato il complesso militare- industriale. L’esperienza del progetto Manhattan segnò in modo irreversibile la vita degli scienziati che vi presero parte. Il ritorno alle attività accademiche e scientifiche nei campus e nei laboratori di ricerche fu difficile quando non impossibile. Quello che era considerato il padre dell’atomica, Robert Oppenheimer, nel 1954 in pieno maccartismo fu trasformato in un traditore e accusato di aver passato segreti nucleari all’URSS. Vittima di un processo farsa, fu allontanato dalle attività della Commissione per l’energia atomica e da ogni ricerca nucleare negli Stati Uniti. La sua riabilitazione giunse, tardiva, solo il 16 dicembre 2022 quando Oppenheimer, devastato e deluso per il trattamento ricevuto, era già morto, per un tumore alla gola, il 18 febbraio 1967 a 63 anni. A partire dal progetto Manhattan i rapporti fra scienza e armamenti si fanno sempre più stretti, assumono un carattere così organico e proporzioni tali che si può parlare oggi di un complesso militare – scientifico. Il bombardamento di Hiroshima e Nagasaki con il suo corollario di lutti e sofferenze assume contorni ancora più tragici quando si consideri che la decisione di impiegare le bombe atomiche contro il Giappone non ebbe motivazioni impellenti di natura militare .



Truman il 9 agosto 1945 , tre giorni dopo il lancio della prima bomba, affermò :« Noi abbiamo fatto uso di essa per abbreviare l’agonia della guerra , per salvare la vita di migliaia e migliaia di giovani americani». In realtà il Giappone era sull’orlo del collasso totale e aveva lanciato numerosi e autorevolissimi segnali che provenivano dallo stesso imperatore, di voler concludere la guerra. Gli USA erano bene a conoscenza di ciò, sia perché informati dai sovietici cui il Giappone si era rivolto perché facessero da intermediari, sia perché lo spionaggio americano era in grado di intercettare e decifrare le comunicazioni diplomatiche giapponesi. I capi degli stati maggiori riuniti si erano pronunciati contro l’impiego delle atomiche, Eisenhower riteneva che sganciare le bombe fosse assolutamente superfluo. L’United States Strategle Bombing Survey, da parte sua, dopo la capitolazione del Giappone, giunse alla conclusione che quest’ultimo « si sarebbe arreso anche se le bombe non fossero state sganciate, anche se l’Unione Sovietica non fosse entrata in guerra e anche se nessuna invasione fosse stata progettata o contemplata». Molti fra gli scienziati coinvolti nel progetto, preoccupati per le conseguenze politiche e militari dell’impiego delle atomiche contro il Giappone, si rivolsero al governo chiedendo che le bombe non fossero sganciate.



Nel rapporto che il fisico L. Szilard inviò nell’aprile 1945 al presidente Truman si prevedeva che « la prima bomba che esploderà sul Giappone produrrà un effetto più che sufficiente a dare inizio ad una corsa agli armamenti e a una concorrenza furiosa in questo campo fra noi e gli altri Paesi». La decisione di impiegare le bombe fu presa in base a considerazioni di natura squisitamente politica. In primo luogo si voleva concludere le ostilità prima che l’ URSS, coerentemente con gli impegni assunti a Potsdam, entrasse in guerra e potesse contribuire in modo determinante alla capitolazione del Giappone, come in realtà avvenne l’8 di agosto, e l’Armata Rossa con una brillante campagna sgominò le forze giapponesi in Manciuria e in Corea, oltre 1 milione di uomini. La seconda considerazione, quella dominante , secondo lo storico americano Gar Alperovitz, riguardava il futuro assetto mondiale e il ruolo che gli USA si riservavano in esso. Bisognava impressionare il mondo, in particolare i sovietici, perché venissero accettati i piani americani per il dopoguerra, in particolare quelli per l’assetto dell’Europa centro- orientale.



Nel 1945, Oppenheimer, colpito dalla potenza distruttiva dell’arma, pronunciò la famosa frase « volevo solo finire tutte le guerre del mondo, e invece sono diventato Morte, il distruttore di mondi ».Come ebbe anche a scrivere il premio Nobel per la fisica, Albert Einstein, dopo il lancio delle bombe atomiche :« Io non so con quali armi sarà combattuta la Terza Guerra Mondiale, ma la Quarta Guerra Mondiale sarà combattuta con pietre e bastoni ». Perciò già oggi che viviamo in una una Terza Guerra Mondiale combattuta a pezzi, dobbiamo chiederci se chi comanda il mondo, chi lo controlla, chi lo governa sarà in grado di capire fino in fondo che una guerra nucleare su vasta scala rappresenterebbe l’inizio per l’estinzione umana, e per l’estinzione di ogni forma di vita. Concludo, ricordando che presso il terzo piano del Museo del Comunismo e della Resistenza si può visionare la rarissima cartella che contiene 36 immagini scioccanti della tragedia di Hiroshima e Nagasaki.



