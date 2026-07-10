Sciacalli a cui non sembra vero di poter fare la festa a Ranucci e a Report.

Ogni occasione è buona per vendicarsi di Sigfrido Ranucci e della squadra di Report. Succede da anni ed ora, approfittando addirittura di una vicenda in cui il giornalista è vittima e dell’indagine in corso per accertare chi siano i colpevoli di quell’attentato, i nemici di sempre gli si gettano addosso come delle jene fameliche. Prima con vagonate di fango ed insinuazioni ed ora è giunta addirittura la tanto agognata decisione dei vertici RAI: sospendere la messa in onda della trasmissione. Infatti, è stato appena reso noto che :”In attesa che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto il conduttore Sigfrido Ranucci”, la Direzione Approfondimento della Rai “ha ritenuto opportuno sospendere cautelativamente la messa in onda delle repliche estive della trasmissione televisiva Report, a tutela di un patrimonio editoriale di grande valore per il servizio pubblico“. Ma che danno poteva arrecare a se stessa, la mera replica delle puntate? Nessuna. I nemici del giornalismo d’inchiesta italico di cui Report è punta di diamante festeggiano. Non gli sembra vero. La vergogna è vedere, tra le fila di chi si agita festante agitando i bicchieri di bollicine, gente che si spaccia per giornalista. Uno squallore.

IL COMUNICATO DELLA SQUADRA DI Report .

“Veniamo a sapere che la Rai ha deciso di sospendere le repliche estive di Report ‘in attesa che si chiarisca la posizione di Ranucci’. E che lo abbia fatto addirittura per tutelare noi. Non comprendendo quale connessione possa esserci tra i fatti emersi in questi giorni e le nostre inchieste, riteniamo che questa decisione sia lesiva del nostro lavoro e del nostro impegno e temiamo che possa preludere a una nostra cancellazione in vista della prossima stagione”. Così la redazione di Report in una nota.

“È grave che fino a ieri il direttore Paolo Corsini abbia valutato con gradimento la qualità delle repliche e oggi in concomitanza con le richieste di Libero del gruppo Angelucci sull’opportunità di mandare in onda sia stata assunta questa iniziativa – aggiunge -. Del resto, questa decisione è l’estrema conseguenza di una pressione costante subìta in questi anni, che culmina nella recente richiesta di Fratelli d’Italia di svolgere un’indagine interna alla Rai su Report. Quindi verrebbe da dire: non vedevano l’ora. Questa censura senza precedenti avviene ancor prima che le indagini della magistratura abbiano definitivamente chiarito che cosa e chi sta dietro l’attentato a Sigfrido Ranucci, che ricordiamo è parte lesa in un procedimento giudiziario. La redazione di Report è un gruppo di redattori testati nella loro qualità, indipendenza e rigore da moltissimi anni. Amiamo questo lavoro come parte decisiva della nostra vita. Sappiamo bene che Report è un obiettivo. Ma sappiate che lo difenderemo, centimetro dopo centimetro”