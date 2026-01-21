Schierarsi Matera: Borgo Timmari, quando il trasporto pubblico dimentica i cittadini

La Piazza di SCHIERARSI Matera con una nota dichiara di aver “ricevuto la segnalazione di una disavventura vissuta da un cittadino materano e legata al tema del trasporto pubblico urbano. Nei prossimi giorni presenteremo una proposta per Matera 2026, Capitale mediterranea della cultura e del dialogo, inerente il TPL ma, nel frattempo, è opportuno interrogarsi su quanto accade in città. Un cittadino materano residente a Borgo Timmari si è trovato, nella giornata di domenica, nell’impossibilità di rientrare a casa a causa dell’organizzazione del trasporto pubblico locale. La domenica, per chi vive a Borgo Timmari, è previsto un solo autobus:

– partenza da Borgo Timmari alle ore 13.00 verso Matera;

– unica corsa di rientro da Matera – stazione centrale alle ore 18.00. Nessuna alternativa. Nessuna corsa intermedia. Nessun piano B, a meno di non voler considerare come opzioni, le corse settimanali previste verso Picciano, con palina di sosta a circa 2 chilometri da Timmari. Il cittadino in questione si è presentato puntualmente all’orario previsto per la partenza della corsa di ritorno, ma ha scoperto solo sul posto che la fermata era stata cambiata, spostata a poche decine di metri,, senza adeguata comunicazione preventiva. Risultato: autobus perso e rientro impossibile, perché quella corsa era l’unica disponibile per tutta la giornata. Un disservizio che, in una zona già penalizzata dalla scarsità di collegamenti, assume contorni ancora più gravi: non si parla di un ritardo o di una corsa saltata tra le tante, ma della totale assenza di alternative per chi non dispone di mezzi propri. Va ricordato che solo pochi mesi fa l’amministrazione comunale e l’assessore competente si sono riuniti proprio a Borgo Timmari, annunciando attenzione e ascolto verso le problematiche della zona.

A distanza di tempo, però, la realtà racconta altro: i problemi restano, identici, e a pagarne il prezzo sono sempre gli stessi cittadini. Cambiare una fermata senza informare adeguatamente significa, nei fatti, lasciare una persona bloccata.

E quando il servizio è uno solo, quell’errore non è una svista: è una responsabilità. Chi vive nelle borgate non chiede privilegi. Chiede solo di poter tornare a casa.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.