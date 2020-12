Ecco come di consueto i “dati estratti il 04.12.2020, ore 10,00 dalla piattaforma Covid-19 Basilicata in attesa di validazione con comunicato della Task Force Regione Basilicata. Report dati processati il 03 dicembre 2020.”

Da essi rileviamo che sui 1.701 tamponi di giornata (uguali a ieri -1700- sempre inferiori ai 2.585 di martedì 24 novembre e molto inferiori ai promessi 3000 giornalieri di Bardi), i positivi totali riscontrati sono stati 158 che, al netto di 19 non residenti, riducono a 139 i postivi residenti, con una incidenza dei postivi sui tamponi effettuati del 9,29%, di poco superiore a quello di ieri (8,35%), ma ancora inferiore a quello nazionale che è del 10,24%.

Il maggior numero di positivi di questa rilevazione si registrano a: Potenza (18), Lauria (16), Matera (11), Bella (10) e poi in diversi comuni con numeri inferiori.

Mentre, il numero totale aggiornato dei positivi residenti è di 6.243.

Scendono ancora i ricoveri totali (da 175 a 168) ed anche quelli in terapia intensiva da 24 a 20. Sempre alto il numero dei guariti che sono 100 (2.056 in totale), mentre sono 3 i decessi.

Tamponi di giornata 1.701

POSITIVI TOTALI N. 158

Ricoverati N. 168

A.O.R. San Carlo Potenza

M.I. 39

Pneumo 29

M.U. 16

T.I. 12

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

M.I. 52

Pneumo 12

T.I. 8

Deceduti 3

Bella 1

Marsico Nuovo 2

POSITIVI TOTALI N. 158

Non residenti: n. 19

Stato estero domiciliato in Regione Basilicata n. 1

Emilia Romagna domiciliato in Basilicata n. 1

Calabria domiciliato in Regione Basilicata n. 1

Puglia n. 12

Calabria n. 1

Lazio n. 1

Sicilia n. 2

Residenti: 139

1 Albano di Lucania

1 Barile

10 Bella

1 Bernalda

3 Calvello

2 Calvera

1 Castelluccio Inferiore

1 Chiaromonte

4 Ferrandina

1 Filiano

1 Forenza

1 Grassano

1 Lagonegro

16 Laurìa

2 Lavello

1 Marsico Nuovo

7 Marsicovetere

11 Matera

4 Melfi

3 Montemurro

1 Montescaglioso

3 Muro Lucano

2 Nemoli

1 Oppido Lucano

4 Paterno

5 Picerno

1 Pietragalla

2 Pignola

3 Policoro

18 Potenza

1 Rapolla

1 Rionero in Vulture

2 Ripacandida

1 Salandra

1 San Severino Lucano

1 Sarconi

3 Scanzano Jonico

2 Senise

4 Stigliano

1 Teana

1 Tramutola

1 Trecchina

2 Tursi

2 Vaglio di Basilicata

2 Vietri di Potenza

1 Viggianello

1 Viggiano

Positivi totali: 6.243

Guariti N. 100

1 Accettura

1 Aliano

1 Anzi

1 Avigliano

1 Brienza

1 Castelluccio Inferiore

14 Genzano di Lucania

5 Latronico

11 Laurìa

5 Lavello

1 Maratea

4 Marsicovetere

1 Maschito

5 Melfi

3 Moliterno

7 Montemilone

1 Nemoli

3 Paterno

1 Pisticci

1 Policoro

1 Potenza

2 Rapolla

8 Rionero in Vulture

1 Rotonda

4 Ruoti

1 Ruvo del Monte

1 San Fele

4 Sant’Arcangelo

2 Spinoso

2 Tramutola

1 Venosa

2 Viggianello

Totale guariti: 2056

Appena disponibile pubblicheremo a seguire, su questa stessa pagina, il report ufficiale di oggi della task force.