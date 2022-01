Prosegue, lenta, ma prosegue la campagna vaccinale in Basilicata, con le 6.807 vaccinazioni somministrate nella giornata di ieri che fissano ancora all’81,6% quelli che hanno ricevuto la prima dose), 75,3% quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose e solo il 38% quelli che hanno ricevuto la terza dose. Ancora distanti dal dato nazionale che (aggiornato ad oggi) ci diche sono l’89,58% gli italiani che hanno ricevuto la 1^dose, l’86,51% anche la 2^ e il 61,58% la terza. E’ evidente che bisogna accelerare sul territorio per recuperare terreno al fine di poter giungere ad un livello di convivenza con il covid in relativa tranquillità e minore affanno.

Anche perchè continuano ad arrivare notizie rassicuranti -non certo per abbassare la guardia ma per guardare con meno ansia al futuro- circa l’impressione che la variante Omicron comporti un minor rischio di ricovero, di necessità di ricorso alla terapia intensiva e di morte rispetto alla variante Delta. E’ il caso dell’ulteriore studio coordinato da ricercatori dell’University of California di Berkeley e pubblicato in pre-print su medRxiv. Una ricerca che si distingue da molti studi precedenti che avevano confrontato l’andamento dell’infezione con la nuova variante con quanto avvenuto nelle odiate precedenti. In questo caso, lo studio ha messo a confronto due gruppi di pazienti americani ammalatisi a dicembre con Omicron o Delta, dopo aver discriminato le varianti tramite una tecnica definita dropout del gene S. Complessivamente sono state analizzati i dati di 52.297 persone infettate con la variante Omicron e 16.982 con Delta.

Ebbene in base ai dati i ricercatori hanno concluso che “le infezioni con variante Omicron sono state associate a riduzioni del 52%, 53%, 74% e 91% del rischio di qualsiasi successivo ricovero, ricovero con malattia sintomatica, ricovero in terapia intensiva e morte, rispetto alle infezioni della variante Delta”. Cosa non meno importante, “le riduzioni della gravità della malattia associate alle infezioni da variante Omicron erano evidenti sia tra i pazienti vaccinati che in quelli non vaccinati e tra quelli con o senza una precedente infezione da SARS-CoV-2 documentata“.

Il report odierno ci dice che in regione i ricoveri ospedalieri sono scesi da 78 a 74 e in terapia intensiva c’è un solo caso presso il San Carlo di Potenza.

Su 2.745 tamponi processati, ne sono stati rilevati 938 positivi (909 i residenti) pari ad una incidenza del 34,17%, superiore al 31,21% di ieri e al 33,48% della settimana appena conclusa.

Ecco il testo integrale del comunicato odierno, mentre le tabelle riepilogative le aggiungeremo in calce con le ulteriori notizie in esse contenute, non appena disponibili:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 11 gennaio, sono state effettuate 6.807 vaccinazioni. A ieri sono 451.312 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (81,6 per cento), 416.538 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (75,3 per cento) e 210.298 (38,0 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.078.148 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 74 le persone ricoverate: 41 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 1 in terapia intensiva, e 33 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui nessuno in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 2.745 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 938 (e di questi 909 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 267 guarigioni.

Il bollettino quotidiano con i dati riassuntivi sarà consultabile dopo le ore 14,00 di oggi collegandosi alla pagina web: https://bit.ly/3fLEgGd.”

“Nella giornata di martedì 11 gennaio 2022 sono stati processati 2745 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19 e si registrano 938 casi positivi e 267 guariti.

Si registrano 938 casi positivi

Positivi residenti 909

Positivi residenti provincia di Potenza 622

Positivi residenti provincia di Matera 287

Si registrano 267 guariti

263 Guariti residenti in Regione Basilicata

I casi attuali residenti sono 11.744* casi positivi residenti in isolamento domiciliare 11.670*

Sono 31.790* persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 622 quelle decedute.

* dati in fase di verifica presso i PP.OO. e le AA.SS. territorialmente competenti

A partire dal 6 agosto, dal giorno in cui sono ripartiti i contagi a Matera, le persone risultate positive al Coronavirus sono 3439. Al 27 dicembre su Matera città sono registrati 1618 casi positivi.

Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 74: a Potenza 20 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 20 in Pneumologia, nessuno in Medicina d’urgenza, nessuno in Medicina Interna Covid e 1 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 26 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 7 in Pneumologia, nessuno in Medicina Interna Covid e 0 in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.“