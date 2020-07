“La task force regionale comunica che nei giorni 18 e 19 luglio sono stati processati 251 tamponi per la ricerca di contagio da covid 19, nell’ambito dei quali è stata confermata la positività di 3 di cittadini stranieri attualmente in isolamento domiciliare in Basilicata.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi restano 2 e si trovano entrambi in isolamento domiciliare.”

Mentre “Nel reparto di malattie infettive dell’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza sono ricoverate 2 persone di nazionalità estera e provenienti da Stato estero e che per questo non rientrano nel totale dei lucani contagiati.” Ed alla stessa stregua non verranno conteggiati i tre nuovi contagi di oggi, non essendo anch’essi residenti in regione come le due badanti moldave.

I tre cittadini del Bangladesh sono ospiti in struttura di accoglienza a Potenza (Hotel Vittoria), dopo che su 10 tamponi effettuati l’altro ieri 3 sono risultati positivi al Covid-19, mentre nella giornata di oggi altre 40 persone bengalesi verranno sottoposte a tampone naso faringeo, così come dovrà essere sottoposto a tampone anche chi lavora nel centro di accoglienza.

“Ai positivi –si legge nel comunicato– vanno aggiunti nel complesso 28 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 2 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda)”.

Purtroppo, l’ultima vittima c’è stata proprio ieri quando è deceduta una delle tre pazienti ricoverate per infezione da Covid-19 nel reparto di malattie infettive dell’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza, una signora di Moliterno.

“372 guariti; 2 persone di nazionalità estera ricoverate all’Ospedale ‘San Carlo’, 3 cittadini stranieri in isolamento in struttura dedicata in Basilicata.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 44.271 tamponi, di cui 43.844 risultati negativi.

Il prossimo aggiornamento domani, 21 luglio, alle ore 12,00.”

A seguire il bollettino riassuntivo ad oggi: