Scavone (ARDSU): “Più servizi, più agevolazioni, più città universitarie. Da qui passa il futuro della Basilicata”.

“Dal primo giorno in cui il Consiglio regionale mi ha nominato nel Consiglio di Amministrazione dell’ARDSU – dichiara Graziano Scavone, membro del Consiglio di Amministrazione di Ardsu – ho assunto l’ impegno insieme ai componenti del CdA, di migliorare e potenziare i servizi destinati agli studenti e ampliare le agevolazioni economiche loro dedicate. Dalle borse di studio agli alloggi, dalla mobilità alle attività sportive e culturali, ogni tassello concorre a costruire una Basilicata più attrattiva, capace di trattenere e accogliere giovani che studiano, vivono e investono qui il proprio futuro.

Le città capolugo di Potenza e Matera possono crescere come vere città universitarie solo diventando luoghi pensati a misura degli studenti. Per farlo, è necessario che la Regione Basilicata orienti con maggiore convinzione la propria programmazione finanziaria – PNRR, FSC e fondi comunitari e regionali – in piena sinergia con Comuni e Province, puntando ad esempio sul recupero e sulla rifunzionalizzazione di immobili pubblici da destinare ad alloggi e servizi“. “A Matera – prosegue Scavone – il percorso di rigenerazione di un ex padiglione dell’ ospedale va nella direzione giusta. A Potenza, in linea con quanto anticipato dall’Assessore regionale alle Infrastrutture Pasquale Pepe, occorre fare altrettanto adeguando gli alloggi già un uso agli studenti e individuando immobili pubblici collocati in posizione strategici, inseriti nel cuore del sistema universitario e prossimi alle infrastrutture culturali e sportive della Città. L’obiettivo è far nascere un vero Quartiere Universitario, capace di restituire alla città capoluogo una funzione che negli anni si è progressivamente indebolita”. “Sul fronte della mobilità – sottolinea il Consigliere di Amministrazione dell’Ardsu – le risorse stanziate dalla Regione per incentivare l’uso del trasporto urbano sono un primo passo, ancora sperimentale, ma che va reso strutturale. Occorre rendere strutturale l’agevolazione aumentando la dotazione finanziaria prevista dal bando ed occorre estendere la misura anche agli studenti Unibas di Matera. Si tratta di un intervento che si integra perfettamente con la misura approvata dal Consiglio regionale – su iniziativa dei consiglieri di centrosinistra – per ridurre o azzerare i costi del trasporto extraurbano per tutti gli studenti lucani”. “La Basilicata – conclude Scavone – può davvero diventare una regione capace di attrarre e trattenere giovani talenti solo se investe con decisione su formazione, servizi e qualità della vita. ARDSU, con il lavoro che stiamo conducendo d’intesa con il Presidente, il Direttore Generale e con la struttura amministrativa , deve essere pronta a fare la sua parte, insieme alla Regione e agli enti territoriali, per costruire una nuova stagione di politiche universitarie all’altezza delle sfide di oggi”.

