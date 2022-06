Scava scava e ‘Porta Pistola” riapre alla Matera del passato

Ora servono soldi, per continuare gli scavi, che potrebbero riservare altre sorprese e attivare un progetto di fruizione. Sulle cose da fare sono d’accordo Comune di Matera e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata che continueranno a lavorare insieme per il completamento e la prosecuzione degli scavi e la fruizione al pubblico del sito archeologico di ”Porta Pistola”, in via Madonna delle Virtù,nei rioni Sassi. A confermarlo n il sindaco Domenico Bennardi e la Soprintendente regionale Luigina Tomay, nel corso di una conferenza a cui hanno partecipato anche Francesca Carinci, funzionario archeologo responsabile di zona, l’archeologa Isabella Marchetta che sta seguendo i lavori e l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Santino Lomurno. Gli scavi, avviati in occasione dei lavori di pavimentazione dello slargo prossimo a via Madonna delle Virtù, ha riportato alla luce gli ambienti di un complesso monastico risalente al XVI -XVII secolo, attiguo all’ex Convento di Santa Lucia e Agata, con una cappella affrescata, luoghi di diverso uso e fosse granarie di epoca antecedente. I luoghi furono coperti negli anni Venti , e con la ”rasatura” anche di altri fabbricati,per la costruzione della ”carrozzabile” via Madonna delle Virtù che collega il rione Sasso Caveoso al Barisano.



Un tempo non ci si preoccupava di tutelare e conservare le opere del passato, ma si aveva maggiore senso pratico sulle necessità del momento. Ora però si intende andare a fondo e fare di quel luogo, abitato inizialmente da monache di clausura, che l’abbandonarono perchè non ritenuto più idoneo. Idee chiare sul ” che fare?”, coinvolgendo altre realtà come l’Università degli Studi di Basilicata anche in relazione a a quella ” Carta dell’archeologia” sottoscritta lo scorso anno. Comune e Soprintendenza non hanno escluso anche un concorso di idee per la sistemazione dell’area. E si farà tesoro anche di ricorsi, segnalazioni e suggestioni che gli archeologi hanno avuto con i concittadini che hanno ricordato situazioni e storie di Porta Postergola, nota come ‘Pistola”, dalla quale si può raggiungere l’altipiano murgico percorrendo la passerella in legno (è la giusta denominazione, perchè il Ponte Tibetano è tutt’altro ed è stato realizzato a Castelsaraceno ) sul torrente Gravina.



Ma c’è dell’altro, che è venuto fuori da alcuni interventi di cittadini e tecnici intervenuti a margine della conferenza stampa. L’ingegner Mario Maragno, che ha lavorato in Soprintendenza, ha evidenziato la necessità che si intervenga con azioni manutentive anche sull’ex Convento di Santa Luci e Agata. E questo per valorizzare un complesso, per gran parte di proprietà pubblica (ospita la sala per i matrimoni civili) ma ha anche una quota di proprietà privata. Nuova vita all’ex convento, che nei tempi di degrado ha ospitato anche una falegnameria e un ovile e per il quale era stata ipotizzata anche l’attivazione di un Centro per educazione ambientale. Altro spunto è venuto dall’architetto Dora Capozza che ha insisto sul coinvolgimento dei cittadini nella fruizione di Porta Pistola, che non poteva essere solo un parcheggio. Gli scavi hanno riaperto il dibattito sulla vita nei Sassi e sul rapporto con cittadini e turisti.Il cantiere,intanto, va avanti. E non è eslcuso,come ha riferito l’assessore ai lavori pubblici Santino Lomurno che si possa attingere qualcosa dal ribasso d’asta. Un motivo in più per attivarsi su altre fonti finanziarie. Vedremo. La Soprintendente Luigina Tomay ha,inoltre, annunciato il finanziamento di lavori di messa in sicurezza e riqualificazione del complesso rupestre di Santa Lucia alla Malve nel Sasso Caveoso, per un importo di 250.000 euro. Bene.