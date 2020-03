L’allegria ci vuole e zio Ludovico non si fa pregare con una bella iniziativa fotografica all’insegna del sorriso ‘’ Cheese!’’ con uno ‘’ Scatt a cas e play’’ gioca. La note che segue spiega come fare .Naturalmente tirate fuori il gioco da tavolo che più vi piace e scattate e scattatevi una foto. Niente fotoshop e possibilità di vincere… la noia in un momento di coprifuoco. E questo fino al 3 aprile. Naturalmente, potete continuare a giocare tutto l’anno.

L’INVITO DI ZIO LUDOVICO

Alè alè..

Zio Ludovico, che tanto bene vi vuole, in collaborazione con la palestra Sporting Club di Matera di Marco Laganà, organizza un contest fotografico dal titolo: Scatt a casa & Play!

Il contest consiste nello stare a casa e giocare ad un gioco da tavolo print & play !

Sono giorni che Zio Ludovico vi manda messaggi sullo giocare..meh

Muovetevi e fatelo!

Saranno prese in considerazione tre foto rappresentative di persone che giocano da tavolo ad un gioco Print & Play e che sono felici ! Devono dare l’idea di stare a fare una cosa che attendevano da tanto tempo e devono essere cariche di speranza e positività!

Vanno bene tutte le tecniche , NON vanno bene contaminazioni di

fotoschoppazioni!

Vanno bene foto fatte con tutti gli strumenti possibili ed immaginabili, purché inviate alla pagine dell’evento di “Scatt a casa e Play!” Di Zio Ludovico. Se mi spiegate come i accetteranno foto da ogni dove e di giocatori in qualsiasi posizione e luogo di CASA!

Quindi, a partire da quando leggete e sino al termine del coprifuoco, che al momento è il 3 aprile. Se cambia cambierà anche la scadenza.

Tutto chiaro?

Mi raccomando

“Scatt a casa e Play”

E siamo felici che il Minchiovirus lo fottiamo alla griglia, che non si permettesse di fare dispetti!

Le foto premiate saranno insindacabilmente scelte dallo staff di Zio Ludovico e dallo staff dello Sporting.

Ah..

Ogni partecipante, potrà inviare Massimo Due Foto DUE, non duecento! 2 only Two. Capito?

Ah…al primo premio, un bel gioco da tavolo e una tessera a Zio Ludovico.

Anche il secondo posto avrà una tessera e un gioco mentre il terzo posto solo un gioco di carte.