Scarpette rosse sul muro di affaccio di piazza Duomo

A posarle, in coppia, e con un gesto spontaneo e partecipato, gli abitanti dei rioni Sassi nella giornata internazionale contro la violenza alle donne. Cittadini materani ma anche turisti hanno apprezzato quella sequenza di scarpe dal colore scarlatto, come il sangue- purtroppo- e i sacrifici, spesso soffocate da silenzi e soprusi, di donne che hanno potuto o voluto reagire per tempo, vittime di compagni, conviventi che non hanno rispettato il loro desiderio di libertà. Scarpe rosse che dovrebbero segnare una svolta rispetto a modelli culturali, il patriarcato,modi di pensare e di fare, che non hanno favorito rispetto e pari opportunità nel rapporto tra uomini e donni. C’è tanto da fare, a cominciare dalla scuola, nella società sul piano della prevenzione e nella messa in campo di misure che possono aiutare le vittime di violenze a uscirne, denunciare e rifarsi una vita. La sfida è qui e quella sequenza di scarpette rosse sul muro di piazza Duomo è lì a ricordarlo… a uomini, donne e istituzioni.