Scanzano Jonico: dal 1° giugno riattivato l’autovelox sulla Statale 106 direzione Reggio C.

Con un lapidario avviso sulla pagina social istituzionale, il Comune di Scanzano Jonico avvisa che “a partire dall’1 giugno alle ore 8:00, l’autovelox posto al km 435 + 960 direzione Reggio Calabria, tornerà ad essere attivo con il limite massimo di 90 km orari. Si prega di fare attenzione per evitare sanzioni pecuniarie.” Ovviamente, trattasi dell’impianto collocato sulla Strada Statale 106 Jonica che, con il caldo scoppiato in queste ultime giornate, oltre al normale traffico sarà attraversata da quello dei bagnanti alla ricerca di refrigerio.
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