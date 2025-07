Scanzano Ionico: Abitazione per la Pace – Accolte ieri due famiglie

L’Abitazione per la Pace di Scanzano Ionico ha accolto ieri due famiglie arrivate all’aeroporto di

Roma Fiumicino grazie ai corridoi umanitari promossi e organizzati dalla Comunità di Sant’Egidio in

accordo con il Ministero degli Esteri.

I nuclei familiari con bambini dai 2 ai 17 anni, quattordici rifugiati in tutto, provengono dai corridoi umanitari di Afghanistan e Libia, e sono giunti a Scanzano Ionico dove sono ospitati in uno speciale luogo di accoglienza, l’Abitazione per la Pace, grazie a un accordo virtuoso tra la Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata, l’Arcidiocesi di Matera e Irsina e il Comune di Scanzano Ionico.

“Non è facile accettare persone di altri Paesi, altre culture, altre lingue, ma se vogliamo sopravvivere su questo pianeta abbiamo molte sfide davanti a noi e dobbiamo imparare a vivere insieme. Ecco perché quello che si sta facendo in Basilicata è un esempio meraviglioso”. Ha dichiarato con

soddisfazione Jody Williams, Presidente della Fondazione e Premio Nobel per la Pace.

Le famiglie, che provengono da situazioni davvero difficili, inizieranno ora un percorso di

integrazione che mira a far raggiungere l’autonomia e che permetterà loro di contribuire

attivamente allo sviluppo della comunità che le accoglie, grazie anche a un progetto finanziato con

i fondi statali dell’8×1000.

“L’ospitalità è un valore in cui credo fortemente e, dopo aver incontrato le famiglie appena arrivate

nel nostro comune, ci credo ancora di più”. Il sindaco di Scanzano Ionico Pasquale Cariello ha

commentato. “Sono felice di averli incontrati, nonostante la sofferenza che ho visto negli occhi di

alcuni di loro, perché non dobbiamo dimenticare che le persone che arrivano nei nostri comuni

hanno subito le barbarie della guerra, sono in fuga dalle persecuzioni, hanno vissuto momenti

drammatici e noi rappresentiamo per loro la speranza e il futuro. Ho dato loro il mio personale

benvenuto e ribadisco che l’Amministrazione comunale cammina al loro fianco”.

L’équipe di accoglienza, coordinata da don Antonio Polidoro, gestirà il progetto seguendo gli ospiti

nei prossimi mesi. “Siamo felici di accogliere questi nostri fratelli. Un piccolo segno di umanità e di

speranza. Queste famiglie sono per noi un dono e un arricchimento reciproco. Grazie all’Ufficio

Migrantes della Basilicata e alla disponibilità della Diocesi di Matera-Irsina. Costruiamo ponti e

abbattiamo il muro dell’indifferenza”, ha detto don Antonio incontrando le famiglie.

La Casa della Pace, inaugurata nel 2022, è stata promossa dalla Fondazione Città della Pace per i

Bambini Basilicata su progetto dell’architetto Mario Cucinella ed è stata realizzata con le risorse

degli imprenditori Pasquale Natuzzi e Nicola Benedetto – un esempio unico di collaborazione tra

istituzioni, imprenditori ed enti del terzo settore per l’accoglienza dei rifugiati – e ha già ospitato

negli ultimi anni altre famiglie di rifugiati provenienti dai corridoi umanitari.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.