I Comuni hanno tempo fino venerdì prossimo (19 giugno) per effettuare la prenotazione che gli consentirà di poter accedere ai contributi messi a disposizione per adeguare alle normative anti-Covid le scuole di cui sono proprietari o che ad essi competano.

Trattasi di uno stanziamento di 330 milioni di euro a valere sul Pon della scuola 2014-2020 (fondi FESR) da utilizzare prima della ripresa delle attività didattiche a settembre, che il ministero dell’Istruzione ha previsto in favore di tutti gli enti locali proprietari di edifici adibiti a sede di istituzione scolastica statale o di cui abbiano la competenza in base alla legge 23/1996 (https://www.miur.gov.it/web/guest/-/edilizia-scolastica-pronti-330-milioni-per-quella-leggera-).

Come dicevamo trattasi di una operazione propedeutica obbligatoria (registrazione ed accreditamento ai sistemi informativi ministeriali, da effettuarsi seguendo le modalità previste nel documento predisposto dal ministero), in attesa della pubblicazione dell’avviso pubblico vero e proprio (che dovrebbe seguire a breve) che è stata messa in campo con l’obiettivo di velocizzare le procedure di finanziamento.

Senza questo passaggio non sarà possibile trasmettere la candidatura per l’accesso ai finanziamenti al momento della pubblicazione dell’avviso pubblico.

In proposito la Ministra Lucia Azzolina sottolinea: “Come Ministero stiamo puntando sempre di più sulla digitalizzazione dei processi e sulla loro velocizzazione e semplificazione. Troppo spesso, in passato, sono state messe a disposizione le risorse, ma poi la burocrazia, con i suoi tempi, e a causa di procedure complesse, ha frenato la spesa e i cantieri. Con il Decreto scuola abbiamo dato anche poteri commissariali a sindaci e presidenti di Provincia per poter operare rapidamente in vista della ripresa di settembre e velocizzare i cantieri. C’è una grande collaborazione istituzionale in questo momento, tutti abbiamo a cuore i nostri ragazzi e lavoriamo per il loro ritorno in classe. Questa emergenza ci ha messo duramente alla prova, ma ci sta anche spingendo a mettere in campo soluzioni che impongono una velocizzazione di processi che spesso in passato hanno rallentato il cambiamento e l’innovazione. È un aspetto che non dobbiamo sottovalutare, provando invece a trasformare la reazione e l’uscita da questa emergenza in opportunità”.