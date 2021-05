Coincidenze? Mentre in piazza Vittorio Veneto si parlava di necessarie terapie d’urto per la sanità materana, che con l’epidemia da virus a corona, è ridotta alla canna del gas o quasi , sul versante del belvedere ”Guerricchio” abbiamo visto portar via i ”resti” mortali del vecchio pianoforte danneggiato e cannibalizzato da vandali e sciagurati. E così ci è venuto ”spontaneo” chiedere al maestro artigiano e accordatore di strumenti musicali Salvatore ” Rino” Malcangi, lì per quel pietoso (così sembrava) ultimo viaggio, se li stesse portando in discarica… ” E’ ridotto male – ci ha detto- ma farò il possibile per resuscitarlo”. E anche l’impossibile, conoscendone professionalità,pazienza e testardaggine.



Ma non è lui il ”pazzo”, se preferite, o il ”Mecenate” che metterà mano alla tasca per una operazione di restauro che si concluderà ” con il tempo che ci vorrà”. E’ Saverio Vizziello, una vita per la musica, il festival Duni e il Conservatorio, che farà restaurare ”a proprie spese” quel pianoforte per consentire a cittadini e turisti di ”suonare”, ispirandosi all’anima dei rioni Sassi. ” Ho preso a cuore la desolante situazione di degrado di quel pianoforte – ha commentato Vizziello- che è stato vandalizzato, uso un eufemismo, in maniera sistematica. E’ stato dato,nel senso pieno del termine, un calcio alla cultura e a quella musicale in particolare. Il piano tornerà lì, ma temo che maleducazione e vandalismo si possano ripetere”. La preoccupazione è reale. E sarebbe opportuno che l’Amministrazione comunale, trattandosi di un luogo pubblico, pensasse a come mettere in sicurezza lo strumento. Anche installando una telecamera, utile nelle ore notturne per scoraggiare che qualcuno si ‘sfoghi’, per il gusto di farlo,su tastiere, pedale, sgabello e via elencando.



Nel frattempo il maestro Malcangi ha portato in laboratorio quel che resta del vecchio Kirov, un pianoforte di fabbricazione russa, donato nel 2019 dall’Associazione italiana per la Promozione della Festa della musica (Aipfm). E in più occasioni, l’ultima nel gennaio 2021, ci siamo occupati delle condizioni di degrado di quello strumento musicale, ma senza riscontri https://giornalemio.it/cultura/una-nota-stonata-quel-piano-danneggiato-va-accomodato . Attendiamo di risentirne le note, legate a un cartello recante una frase di Cicerone e a un messaggio che quel piano, nell’anno da Capitale europea della cultura, rivolgeva alla città.



lL CARTELLO SUL PIANO

“Una vita senza musica è come un corpo senz’anima” (Marco Tullio Cicerone)

Grazie al Comune di questa bellissima città, sono uscito dalla mia stanza e godo questo spettacolo meraviglioso perchè mi hanno sistemato benissimo nella piazza centrale e proprio di fronte ai Sassi.

Me ne sto tranquillo perchè so che tutti mi rispetteranno: non per vantarmi ma so che faccio simpatia e incanto tutti ogni qualvolta che le dita cominciano a solleticarmi.