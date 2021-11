Diamo gli atto. Saverio Castoro è capatost, ostinato e crede fermamente sui temi della sostenibiltà dagli aspetti etico finanziari alla mobilità alla produzione di energia sostenibile. La sua bottega solidale al mercato ortofrutticolo del rione Piccianello di Matera è diventaTa, oltre a un punto di riferimento della filiera corta alimentare, anche un laboratorio di idee e confronto su cosa fare, come muoversi per cambiare vita e farla cambiare alla città. E così domani, sabato 20 novembre, è la volta della prima cooperativa energetica di impianti collettivi ” ènostra”. Il gatto ”enerGico”, testimonial di questo annuncio, mostra le vibrisse e parte dall’offerta del formaggio delle selezioni saveriane per fare una chiacchierata con Vincenzo Sansonetti, socio della cooperativa. Miaoo, passaparola.



IL TESTO DELL’ANNUNCIO

”Se mi chiedi un formaggio locale , perchè non mi chiedi anche energia locale?

”ènostra” è la prima coop energetica che produce e fornisce energia sostenibile, etica, 100 per cento rinnovabile. Partecipa agli impianti collettivi ”ènostra” e produce l’energia che consumi”. Sabato 20 novembre ore 10.00. Vincenzo Sansonetti socio di ”ènostra” sarà qui per rispondere alle vostre domande