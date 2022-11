Saverio ”Duni” Vizziello tra gli eredi di Egidio Romualdo…

A Parigi c’è stato, nella chiesa di sant’Eustachio, e l’appellativo di ”Duni” che gli abbiamo dato anni fa ci sta tutto per marcarne somiglianza e continuità ”ideale e musicale”. Lo scoprimento del busto nella villa Comunale e la foto ricordo per l’occasione hanno confermato questo aspetto. E del resto un piccolo merito ce l’abbiamo, per aver visto giusto nella Prima Repubblica per l’avvio del progetto lungimirante di Festival di studi ed eventi dedicati al grande musicista ” Egidio Romualdo Duni”. Saverio Vizziello ”Duni” per discendenza ideale merita di aggiungere questo nome al suo. E se lo vorrà potrà chiederlo anche sul piano anagrafico. Un giorno, tra 100 anni, una sonata, un epigrafe e un busto (chissà) al Conservatorio che porta il nome del grande compositore, ricorderanno passione e opere di Saverio ”maestro” materano che fece conoscere la Città dei Sassi e la professionalità di tanti giovani musicisti :da New York a Berlino, da Londra a Baku. E l’ottava nota, quella dei ”Duni” , che continua a vibrare nel mondo.