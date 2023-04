Sassi, stelle e scienza. Imma…pensaci tu

Nemmeno la replica della seconda serie di “Imma Tataranni. Sostituto procuratore” con un delitto ormai raffreddato al Centro di geodesia spaziale di Terlecchia,nella puntata a tema ” Dai Sassi alle Stelle” è riuscita a dipanare la matassa del progetto di ” Citta dello Spazio”, che sarebbe tornata utile già dallo scorso anno in concomitanza con l’avvio del turismo scolastico. E così da quella puntata dell’8 novembre 2021 https://giornalemio.it/cinema/ce-fizz-e-imma-scopre-tresche-e-magagne-anche-da-terlecchia/ ci resta la bella storia di una ricercatrice del Centro, Marta Ventura, uccisa dalla collega Gelsomima per gelosia professionale, ma che era davvero ferrata nelle leggere le foto da satellite tanto da scoprire cosa non andava nella Diga di Montegerardo. E le parole dell’ottimo Giuseppe ”Pippo Bianco”, nel ruolo di direttore del Centro, riaprono pagine di beata ignoranza del passato ( c’eravamo) sul legame tra siccità e le attività spaziali di Terlecchia. Quando sarà fruibile, con la dovuta gestione ”la Città dello Spazio”, realizzata all’interno del progetto di ”Parco della storia dell’uomo” (al quale sono legati gli ignorati ordine del giorno sulle devastazioni di Murgia Timone) la città ne saprà di più su un centro di eccellenza e di ricerca internazionale ultracitato dagli scienziati. E persone come Imma Tataranni sarebbero le persone giuste per rimuovere polvere e inedia su un progetto, che porterebbe valore aggiunto all’offerta turistica locale.



Ma dalla fiction per ora Imma Tataranni, la bravissima Valeria Scalera, non si muove e attende che altri guardino la ”cometa” che passa sui Sassi, aldilà della rappresentazioni scenografiche o da effetti speciali che richiamano la sequenza di selfies dell’ebetismo, che caratterizza la costellazione social. La terza puntata, della seconda serie della intraprendente Imma, ci ha proposto un interessante giallo in salsa materana e con propaggini lucane, tra Lauria e la diga di Montecotugno, con quella commistione tra politica e malavita che vengono fuori quando si realizzano opere pubbliche: dighe comprese.



E allora apre uno squarcio sul porto delle nebbie ,dei fatti e misfatti di Basilicata, l’incontro di un presidente di regione con la Pm (pronta a registrare tutto) nel palombaro lungo, per dirle che ”quelli sanno tutto di lei e della sua famiglia” e che deve prepararsi al peggio… Così Pietro,Massimiliano Gallo, il marito imprenditore che ha aperto un ”Locale”, senza nome apparente, nei Sassi, ma destinato a finire in cenere, la ribelle figlia Valentina che combina guai con Samuel il figlio del procuratore Vitale e il ”conteso” maresciallo Calogiuri rischiano di far saltare la tranquillità famigliare e quella in corso in tribunale nei confronti dell’imprenditore dell’affarista della ‘terra di mezzo’ Romaniello.



Si scherza col fuoco, ma anche con le coloriture del maresciallo onnipresente, o quasi, Nando Irene o del medico legale Carlo De Ruggieri ,che si incazza quando uccidono persone che si impegnano per la salvezza del pianeta , o con gli sguardi che sono tutto un programma del suocero Antonio Montemurro. Quanto a Imma ”non la frega nessuno”, come dice la sapiente coach Lia Trevisani e trova pace non nelle pratiche yoga, ma in un bel piatto di spaghetti alla San Giuannin…Anche a mezzanotte. A letto a pancia piena. Perchè domani in Procura si va Veloceeee… E anche in città visto che le riprese della terza serie vanno avanti.