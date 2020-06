Due mesi e passa di confinamento domiciliare (usiamo i termini italiani) avevano bloccato e represso non poco la voglia di tanti giovani di stare fuori e alcuni ad eccedere nella euforia, laciando sopratutto nei rioni Sassi tracce evidenti del loro passaggio. Un degrado ripreso con la libera circolazione dei giorni scorsi pur con i limiti di sicurezza imposti dai rischi di epidemia da virus a corona. Spettacolo indecoroso, come ci conferma la nota d Antonio Serravezza, che richiede per motivi di sicurezza e ordine pubblico, l’intervento di polizia locale e forze dell’ordine. E questo sia per la tranquillità dei residenti che per l’auspicato, sia pur graduale, ritorno dei turisti. Bottiglie, cartacce e altri segni maleodoranti di quel bivaccare e sballare fregandosene della storia e del decoro di quei luoghi che va fermato. E i rioni Sassi sono una parte importante della nostra città.



COSÌ NON VA. CHI CONTROLLA?

Tutto tranquillo? No, nei rioni Sassi nelle ore serali e notturne sono interessanti da una consistente presenza di cittadini, in gran parte appartenenti alle fasce più giovani di età, che stazionano negli spazi pubblici e perfino nelle aree private, consumando in abbondanza cibi e bevande. Tale comportamento produce schiamazzi fino all’alba, deturpazione di molti siti pubblici, storico culturali nonché l’abbandono incontrollato di una gran quantità di rifiuti di ogni genere.

Purtroppo le segnalazioni alle autorità competenti continuano a cadere nel vuoto e chi vive nei Sassi non si sente protetto da chi dovrebbe riportare l’ordine. Si fa un appello affinché la situazione venga presa urgentemente in considerazione anche in considerazione che presto ritorneranno i turisti.

Inoltre camminando tra le stradine a monte di via Buozzi ci si può rendere conto del degrado, dell’abbandono di una zona potenziale per la vita del Sasso Caveoso.I nostri amministratori farebbero bene a fare una passeggiata in quei luoghi mantenuti in modo deplorevole e vergognoso alla vista dei turisti.