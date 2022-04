Viabilità, manutenzione, funzioni, servizi e una attenzione particolare per gli antichi rioni di tufo, che i residenti dei rioni Sassi ( si scrive in maiuscolo) chiedono da tempo. Ma i risultati sono da sempre inferiori alle attese,vuoi per strategie opportunistiche, come l’aver smantellato o ”riorganizzato” l’Ufficio Sassi, vuoi per la mancanza di riferimenti precisi e di ‘inconsistenti’ deleghe amministrative e politiche , che portano la questione Sassi nei rivoli e nelle scelte episodiche di turno. Il Comitato Sassi, che ha avuto negli anni ruolo e fortune diverse, ci riprova con la nomina a presidente di Pasquale Di Pede, che spesso ha fatto sangue amaro, come si dice in dialetto, per il versante del Casalnuovo e non solo. Al neopresidente e al direttivo vanno gli auguri di buon lavoro, con l’invito a puntare sulle priorità e a tallonare questo o quell’Ente sulle priorità. Servono concretezza e operatività. Del resto Pasquale ha un’ arma in più, rappresentata dalla sua vena ironica di cantautore delle tradizioni materane. E se qualcuno non vuole sentire o tenta di barattare regolamenti, già belli e pronti, non condivisi o illustrati alla città, è l’occasione per suonargliene quattro e una quinta sulle orecchie. I canti a colpi di chitarra spesso hanno successo.



Comitato Sassi Matera

COMUNICATO STAMPA

RINNOVATI CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENZA DEL COMITATO DEI RESIDENTI NEI SASSI DI MATERA.

Mercoledì 27 aprile 2022 il nuovo consiglio Direttivo del Comitato dei residenti nei Rioni Sassi di Matera, ha all’unanimità designato alla presidenza il consigliere Pasquale Di Pede.

Il direttivo ha ringraziato la Presidente uscente, Anna Riccardi, per il lavoro costante, puntuale e determinato svolto sia nei confronti delle Istituzioni Comunali e Statali coinvolte nella gestione della vita nei due antichi Rioni materani, e sia nei confronti dei cittadini residenti che a quella vita danno anima.

Il Comitato di Quartiere dei Residenti nei Rioni Sassi opera da oltre un decennio per assicurare qualità della vita negli antichi rioni a tutti i cittadini, siano essi residenti, operatori e ospiti; sempre ricercando soluzioni condivise che contemperino le giuste esigenze di ciascuno con l’interesse generale che è quello, definito nella legge 771/86, di riportare in vita la città antica, nel rispetto del suo patrimonio storico-culturale.

In questa sua attività, il Comitato ha sempre coinvolto e stimolato tutti coloro che vivono e/o operano nei Sassi a contribuire direttamente alla soluzione dei problemi che la loro fruizione porta inevitabilmente con sé, sempre nell’ambito degli indirizzi della legge 771/86.

Da questo punto di vista I Sassi devono tornare ad essere luogo di “vera cittadinanza”, nel quale le Istituzioni competenti debbono sentire l’obbligo di controllare, attraverso il rispetto delle regole, un territorio, un insediamento, delicato e di valore inestimabile; assicurando così la giusta armonia tra le componenti sociali ivi presenti, compresi i “visitatori” ai quali va richiesto un comportamento non da “consumatori” di patrimonio culturale, ma da responsabili “cittadini temporanei”.

Dal canto suo il neo-presidente Pasquale Di Pede ha annunciato che non sarà un “presidente solitario” ma si avvarrà del contributo di chiunque abbia a cuore il bene comune e la salvaguardia del patrimonio.

Il suo operato sarà costante ed attento alle problematiche degli antichi rioni, motivo per il quale si rende da subito disponibile ad ascoltare tutti coloro che vorranno sottoporgli problemi o suggerire soluzioni.

Il Direttivo del Comitato Sassi auspica che, attraverso l’approvazione del “Regolamento Comunale dei Consigli di Quartiere”, all’attenzione del Consiglio Comunale, si possa dare nuovo slancio e condivisione a quegli obiettivi di tutela e rivitalizzazione della città antica, che hanno fatto di Matera una “città d’arte” riconosciuta a livello internazionale.

Matera, 30 aprile 2022

il Direttivo Comitato Sassi

Pasquale Di Pede