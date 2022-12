Sassi e problematiche da set cinematografico, sopralluogo di Bennardi

“Siate gentili con i Sassi” è’ l’appello lanciato in una lettera aperta di Legambiente Matera, all’Amministrazione comunale (https://giornalemio.it/cronaca/siate-gentili-con-i-sassi-lettera-aperta-di-legambiente-al-sindaco-di-matera/) a fronte di una serie di problematiche che che si stanno verificando e quotidianamente segnalate per una “invasiva” presenza del set cinematografico in corso. Certo è che, a parte le lamentazioni fisiologiche che hanno accompagnato anche in passato ogni lunga permanenza di maestranze per riprese di lungometraggi, questa volta deve esserci qualcosa di specifico che non va. Perchè il livello delle proteste è inusuale. Problemi della produzione (forse poche disponibilità per tacitare gli operatori che ci rimettono e scarsa organizzazione) e uno scarso controllo da parte di chi governa la Città affinchè il tutto avvenga nel rispetto dei luoghi e di chi ci vive e lavora? Forse ambedue le cose a cui occorre rimediare per l’oggi e per il futuro. In proposito, si fa sapere con una nota che quel segnale lanciato da Legambiente è stato “subito raccolto dal sindaco Domenico Bennardi, e dall’assessore alla Mobilità urbana, Michelangelo Ferrara, che insieme alla polizia locale sabato scorso hanno effettuato un ulteriore sopralluogo nei rioni di tufo interessati dalle riprese. Gli ambientalisti chiedono rispetto dei siti utilizzati dalla produzione, anche limitando il passaggio di mezzi pesanti e gestendo meglio l’uso della sabbia di scena. Bennardi ha parlato con i responsabili della produzione, sollecitandoli alla massima attenzione nell’utilizzo dell’area, ma soprattutto a ripristinare la strada ed i cestini, con la pulizia accurata delle caditoie, affinché eventuali eventi atmosferici straordinari non compromettano la sicurezza di addetti ai lavori, cittadini e turisti.”

“Ci hanno assicurato –spiega il sindaco– che si adopereranno prima possibile nella pulizia della caditoie, cercando di usare la massima attenzione nel rispetto dei luoghi”. Basterà? Vedremo.