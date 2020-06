Problema segnalato più volte insieme alla vigilanza dei cantieri nei rioni Sassi, in stato di degrado, atti vandalici, furti e, naturalmente, con tanti segni del di abbandono che mettono in pericolo il passaggio di cittadini e di visitatori. E a proposito di degrado il distacco di pezzi di tufo da un’arcata o da una parete, perchè erbacce o arbusti si sono insinuati nel masso calcarenitico, procurano danni di non poco conto. Quei luoghi andrebbero messi in sicurezza per evitare guai peggiori… La collocazione di una semplice transenna, amovibile, lascia il tempo che trova. Giriamo la segnalazione al Comune perchè intervenga in maniera efficace, prima che qualcuno si faccia male e che gli eventuali ricorsi dei danneggiati si ripercuotano sui cittadini.