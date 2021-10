I nodi sono venuti al pettine con l’anno da capitale europea della cultura con la crescita di una politica delle mani libere, che consente a chiunque e senza controlli di fare quello che loro pare. E così, raccogliamo puntualmente lamentele di cittadini e turisti, su un tratturo o un accesso a vicinati, chiese rupestri, jazzi e via elencando, non più fruibili perchè in toto o in parte sono diventati proprietà privata. E il pubblico dov’è? Gli Enti Locali e Statali che hanno competenze e giurisdizione sull’argomento? Assenti o quasi, con la scusante degli organici ridotti o con l’aggravante di aver perso memoria delle cose con il pensionamento di quanti avevano un minimo di cognizione di luoghi. Verifica delle proprietà a parte ( a difenderle è la Costituzione,insieme a quella pubblica, ci mancherebbe) c’è anche un problema di decoro dei luoghi. I lettori del portale ”Sei di Matera se” come ricorda nella nota che segue Antonio Serravezza segnalano periodicamente cosa non va. Servono regole e regolamenti, vista la piega che sta prendendo la materia anche a causa di cantieri rimasti a metà o sospesi. Si potrebbe girare un film con protagonista 000 e porto Zero.



LE RIFLESSIONI DI ANTONIO SERRAVEZZA

Non facciamoci distrarre da 007 e ricordiamoci di tener sempre sott’occhio il nostro patrimonio che valgono molto di più di una pellicola di cui in pochi anni non ricorderemo più nulla. Riguardiamo i nostri rioni Sassi che non sono tutto oro ciò che luccica. Ci sono ancora tantissime aree che non sono state bonificate e che restano abbandonate. Sulla pagina del gruppo Facebook “Sei di Matera se…” ci sono sempre segnalazioni di cittadini indignati per l’abbandono di certi luoghi che hanno segnato la vita delle nostre famiglie. Ultimamente mi è stato segnalato un vicinato nei pressi della chiesa di San Pietro Barisano completamente abbandonato e in bella vista dei turisti. Altri mi hanno segnalato l’abbandono e la chiusura del sito di San Nicola all’Ofra, l’entrata è stata murata dal proprietario con un muro in tufi e nessuno può usufruire di questo luogo storico e culturale di grandissimo pregio. Mancano le regole e gli Enti che non riescono a trovare un accordo con i proprietari per rendere fruibili, in sicurezza, tanti siti importanti. In tutto questo si legge una leggerezza da parte di chi dovrebbe mantenere un rigido protocollo per rendere la storia del nostro territorio libero a tutti coloro che desiderano visitarli. Non è detto che alcuni siti possano essere liberi e altri visitabili dietro un ticket simbolico che possa aiutare chi li gestisce al mantenimento.

Facciamo nuovamente appello all’Ente Parco della Murgia Materana, al Comune di Matera, alla Provincia e alla Regione affinché si trovi un accordo chiaro e preciso per mappare e rendere fruibili tutti i siti esistenti. Basta cancelli, fili spinati e muri in tufo.