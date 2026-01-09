SASSI DIVINI EVENTO LEADER DELL’ENOGASTRONOMIA LUCANA

Dal 3 al 6 gennaio, la suggestiva location del Complesso Le Monacelle a Matera, ha ospitato la VII edizione di SASSI DIVINI, evento dedicato alla promozione della produzione vitivinicola e gastronomica della Basilicata attraverso alcune delle tante eccellenze identitarie del territorio, quali i vini, il tartufo e le castagne lucane.

La manifestazione ha fatto registrare una straordinaria partecipazione di numerosi visitatori e intenditori, tra i quali anche tantissimi turisti, che hanno così scoperto e apprezzato la bontà di prodotti destinati a rappresentare e a contribuire ulteriormente alla crescita e allo sviluppo della regione.

Franco Braia, amministratore di MEF Srl, società organizzatrice dell’evento, ha dichiarato:” La VII edizione di SASSI DIVINI sarà ricordata, soprattutto, per due motivi: l’elevata affluenza di visitatori, pari ad un incremento del 20% rispetto alla scorsa edizione, e per l’entusiastica attenzione dedicata alle eccellenze lucane che, grazie alla presenza delle cantine e dei tartufai regionali e il contributo degli artisti che hanno curato l’intrattenimento musicale delle quattro serate, hanno contribuito al successo della manifestazione”.

La VII edizione di SASSI DIVINI ha beneficiato anche della preziosa quanto autorevole presenza delle istituzioni regionali, in particolare, i rappresentanti del Parco Nazionale Appennino Lucano, Parco Nazionale del Pollino e Parco della Murgia Materana, dell’Assessorato all’Ambiente e alla Transizione Energetica e dell’Associazione Regionale Sommelier, a cui l’organizzazione rivolge un sentito ringraziamento per la partecipazione, culminata nel talk “Turismo Enogastronomico: valorizzazione dei prodotti e dei Parchi di Basilicata”, svoltosi nel pomeriggio di domenica 4 gennaio. Il dibattito ha testimoniato come la sinergica collaborazione tra i Parchi lucani e la Regione Basilicata, nell’ottica di una programmazione mirata alla salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, sia risultata determinante per i risultati sinora ottenuti e sarà tale per i prossimi obiettivi già definiti e condivisi.