…ma senza esagerare come ha fatto Franco che ricordando la tradizione delle cantine di un tempo, i ciddar, ha tirato sù una damigiana rossa di vino primativo. Altri tempi.



Si beve quanto basta per assaggiare, gustare e apprezzare le tante varietà enologiche della Basilicata: bianchi, rossi, grigi e spumanti e con quella atmosfera di festa della vendemmia che sul piano scenografico invoglia a scendere in via Fiorentini nel Sasso Barisano per un evento ” Sassi divini”,giunto alla quarta edizione. Il freddo da chiatrone, come si dice in dialetto, non ha scoraggiato di venerdì 17 quanti con calice alla mano- acquistato nei gazebo e con ticket per gli assaggi- hanno voluto provare un bicchiere di quello buono.



E tra questi anche turisti dal palato fino, pronti ad assaggiare e a interloquire con i produttori o consigliari con gli esperti dell’associazione sommeliers. E accanto al vino anche salumi tricaricesi del medio Basento , tarallini, castagne e tartufo sanmamurese delle colline materane. Una sorpresa anche in vista del finesettimana, con l’arrivo dell’ impiccato…la succulenta crema di formaggio di caciocavallo che scende goccia a goccia sul pane , mentre il fuoco scoppietta. Un invito come riporta la brochure degli organizzatori del Mef a ” Lasciarsi travolgere dai sapori lucani”. E poi c’è la musica natalizie, gli incontri con chi non ti aspetti di trovare, il confronto con gli operatori locali o di quanti venendo da terre lontane si sono appassionati all’enologia. Sassi divini guarda e si guarda intorno, annota e non mancano le idee per fare sempre meglio per la cultura del buon bere, che è corretti stili di vita, ma anche economia e lavoro. Un brindisi di prosperità ci sta tutto. Arriva Natale e la fine dell’anno è ormai prossimo. Arriva il 2022, che annovera tre ”2” , tre calici da alzare per Matera e per la Basilicata.



GLI ESPOSITORI

Consorzio Qui Vulture: Terra dei Re, Cantine Strapellum, Colli Cerentino, Paternoster, Cantine di Venosa, Terra degli Svevi, Cantine del Notaio, Donato D’Angelo, Michele Laluce, Tenuta le Querce. E poi Cantina Farnese, Azienda agricola Mastrangelo, Masserie del Mezzano, Vitis in Vulture, Cantine Cifarelli, Tenute Iacovazzo, Masseria Cardillo, Tenute Mantegna, Tenuta Danesi,Troilo, Bisceglie.