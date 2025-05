Sarli(APT) all’aeroporto di Bari. Al lavoro per sinergie

E’ un sopralluogo che il direttore generale dell’Apt di Basilicata, Margherita Sarli, ha fatto all’aeroporto con scali internazionali come l’aeroporto di Bari che potrebbe portare nel breve periodo a interessanti sinergie, collaborazioni, per movimentare nuovi flussi turistici verso la nostra regione e, vista la prossimità, con Matera, il Metapontino e i centri della collina materana. L’incontro con il presidente degli aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, potrebbe aprire nuovi orizzonti. Il rapporto quotidiano con Matera, assicurato da linee bus attivate dalle Regioni Puglia e Basilicata, e l’arrivo di voli dedicati di compagnie diverse dal nord Europa e dagli Stati Uniti sono un dato consolidato. Senz’altro occorre fare qualcosa in più per il Metapontino e la collina materana, che hanno notevoli potenzialità turistiche, e con quanto sta avvenendo a Piatrapertosa e Castelmezzano nelle Dolomiti lucane (Potenza) con gli attrattori del volo dell’angelo e della slittovia. Le parti si incontreranno per mettere a punto proposte, progetti, che possano contribuire a motivare nuove fasce di viaggiatori a raggiungere la Basilicata. Si comincia dall’aeroporto, che in passato ha ospitato il brand ‘’ Basilicata bella scoperta’’ e uno spazio dedicato per Matera 2019. Certo se Apt, con Regione Basilicata, potesse diventare socio di Aeroporti di Puglia, avrebbe modo di entrare nelle dinamiche e nella programmazione delle attività internazionali dello scalo. Tanta carne al fuoco. Un passo, anzi un volo alla volta…



BASILICATA: NUOVE SINERGIE TRA APT E AEROPORTI DI PUGLIA PER PROMUOVERE IL TURISMO LUCANO

Questa mattina il Direttore Generale dell’APT Basilicata, Margherita Sarli, ha incontrato il Presidente degli Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, per discutere di possibili sinergie e collaborazioni nell’ambito della promozione turistica del territorio lucano.L’incontro, svoltosi presso la sede dell’Aeroporto di Bari, è stato l’occasione per effettuare un sopralluogo tecnico relativo all’imminente campagna promozionale che interesserà sia lo scalo barese che quello di Napoli e Pontecagnano.Il progetto “Airport Travel Experience” si propone di promuovere il turismo e la cultura lucana attraverso un’iniziativa di engagement che porti un angolo di Basilicata negli hub aeroportuali delle regioni limitrofe, con l’obiettivo di stimolare l’interesse dei visitatori a scoprire il territorio attraverso un’esperienza immersiva e coinvolgente.”L’aeroporto rappresenta un hub strategico per intercettare flussi turistici verso la Basilicata, in particolare verso Matera, la sua collina e il Metapontino”, ha dichiarato il Direttore Sarli durante l’incontro. “Il sistema aeroportuale italiano ha chiuso il 2024 con oltre 219 milioni di passeggeri, l’11,1% in più rispetto al 2023, di cui 146 milioni su rotte internazionali. Gli aeroporti di Bari e Napoli, con rispettivamente 7,2 e 12,6 milioni di passeggeri nel 2024, rappresentano due punti nevralgici per la promozione del nostro territorio”.