Sarli(Apt) alla Bit: ” Il grande balzo della piccola Basilicata turistica”

Ed è stata la frase, o il titolo come ha ricordato il collega Francesco Loscalzo che ha moderato l’incontro, che il direttore generale dell’Azienda di promozione turistica della Basilicata, Margherita Sarli, ha scandito a Milano con entusiasmo in occasione della Borsa italiana del Turismo nel corso della presentazione di offerta e spazi che hanno visto la partecipazione del presidente della giunta regionale Vito Bardi, del direttore della Fondazione Matera-Basilicata 2019 Rita Orlando e del Ministro del Turismo Daniele Santanchè che ha a sua volta assicurato sostegno del Governo per la destagionalizzazione dell’offerta, quale opportunità per contenere (è auspicabile) lo spopolamento delle aree interne. E la scommessa.Anzi l’investimento è nel creare le condizioni per restare( servizi, infrastrutture) per i giovani e per i turisti. Basilicata pronta a raccogliere, nei fatti, la sfida come abbiamo già sentito lo scorso anno a Matera alla Borsa del turismo delle radici. Matera, capitale 2026 del dialogo e della cultura del Mediterraneo, con Tetouan ( Marocco) – ha detto il direttore dell’Azienda di promozione turistica- con quel 46 per cento …è il ‘pivot’ della Basilicata per continuare a fare rete e far crescere offerta e competitività di una regione che vuole e continua a crescere. E’la rete che funziona e Matera traina, con visibilità e ruolo internazionale. Siamo una regione dai piccoli numeri…ma c’è stato uno scatto di maturità tra gli operatori e nei territori che continuiamo a sostenere e lo faremo insieme, anche per Policoro capitale del mare per far crescere il turismo del Metapontino, continuando a fare rete. Siamo una regione dai piccoli numeri, ma delle grandi potenzialità e con una strategia che sta dando e darà ulteriori risultati”. Sarli, in proposito, ha evidenziato la forte collaborazione con Regione, Fondazione Matera Basilicata 2019, Rete dei Parchi, Pro Loco con tanti tasselli di un mosaico che si devono incastrare, per una Basilicata Madre, generatrice di opportunità.

Turismo in Basilicata: record 2025 con oltre 1 milione di arrivi e circa 2,83 milioni di presenze. Crescita anche rispetto al 2019.



IL COMUNICATO STAMPA

Bardi:”passaggio strutturale. Rafforzare governance e misurabilità”.

Sarli(Apt):”lavorare per consolidare dato”.

La Basilicata chiude il 2025 con risultati turistici che segnano un passaggio strutturale per l’intero sistema regionale, affermando l’anno come nuovo benchmark di riferimento per la misurazione delle performance turistiche. I dati certificano 1 milione e 35 mila arrivi, ossia i turisti giunti in Basilicata e circa 2,83 milioni di presenze, ossia il numero di pernottamenti nelle nostre strutture ricettive. Numeri importanti e mai registrati prima. La crescita infatti è del 9,7% rispetto al 2019, anno di Matera capitale europea della cultura del 2019, e del +12,4% rispetto al 2024.

Solo il 2,3% di questi dati è rappresentato dalle nuove locazioni turistiche emerse grazie al Cin, ossia il codice identificativo nazionale per le strutture ricettive.

La provenienza dei turisti è per il 67,95% italiana confermandosi base strutturale della domanda regionale. Il 32,05% arriva dall’estero, con flussi in sensibile crescita rispetto al 2024 e livelli che superano ampiamente quelli del 2019; tra i principali mercati esteri si confermano Francia, Stati Uniti, Germania, Regno Unito e Spagna.



Dal punto di vista territoriale, Matera e provincia continuano a rappresentare il principale polo di attrazione, affiancata dal Metapontino e dal Tirreno, mentre diverse aree interne registrano incrementi percentuali rilevanti, seppur su basi numeriche più contenute, a testimonianza di una crescita più diffusa dei flussi.

I numeri relativi all’andamento della Basilicata turistica nel 2025, sono stati presentati a Milano in occasione della Borsa Internazionale del Turismo (Bit), dal Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi e dal Direttore generale dell’Apt, Margherita Sarli, nel corso di una conferenza stampa.



“Il 2025 è stato un anno straordinario per il turismo lucano e segna un passaggio strutturale per la Basilicata. La crescita registrata – dichiara il governatore lucano – conferma che la Basilicata è oggi una destinazione maggiormente riconosciuta e più competitiva, capace di attrarre flussi nazionali e internazionali grazie a programmazione, identità territoriale e qualità dell’offerta sui quali continuare a lavorare di concerto con gli operatori e con Apt, a cui va il mio riconoscimento per il buon lavoro. Nel prossimo triennio l’obiettivo è compiere un ulteriore salto di qualità sul piano della governance, dotandoci di strumenti strutturati di valutazione dell’impatto economico delle politiche turistiche sul PIL regionale e sui territori. Indicatori – conclude Bardi – chiari e misurabili ci consentiranno di orientare in modo sempre più efficace le scelte di investimento pubblico, rafforzando uno sviluppo turistico equilibrato, sostenibile e coerente con le esigenze delle comunità locali.”

“È un risultato che premia un lavoro corale e soprattutto degli operatori tutti. – dichiara il direttore di Apt, Margherita Sarli – dal nostro canto, d’intesa con il presidente della regione continueremo a lavorare ad un piano di attività che tenga fermi i due capisaldi del nostro lavoro: prodotto e comunicazione, che sono una parte importante del più complessivo sistema”.

I dati derivano dalla rilevazione ufficiale del movimento turistico negli esercizi ricettivi della Basilicata, curata dall’Area CED dell’APT, che raccoglie i dati e li trasmette all’Istat.

Qui è possibile visualizzare prospetti completi dei dati turistici 2025: https://www.aptbasilicata.it/dati-statistici-nuova-pagina-2026/

In allegato foto dell’incontro istituzionale su dati turistici e prospettive 2026 e foto con la Ministra Santanchè



