Sarli( Apt): Materadio? Si puo fare

Un annuncio che ha sorpreso, positivamente, quando abbiamo sentito pronunciare quell’evento ideato da Marino Sinibaldi. Il direttore dell’Azienda di promozione turistica di Basilicata, come vuole che la si chiami, Margherita Sarli ha dimostrato sul campo di avere le idee chiare e di voler investire in cultura, che era e resta una risorsa dalle mille anime della nostra regione. Si impegnerà affinchè quell’evento aggregante, unico, di alto livello,” Materadio, la festa di raitre” finito con Matera 2019 possa ritornare. Insieme ad altri eventi dei quali la Basilicata manca e riprendendo il rapporto con la Rai, che con il Capodanno per 5 anni e con un investimento possibile della Regione, ha contribuito e non poco a promuovere le nostre risorse.



E lo ha fatto a Matera, al cineteatro Gerardo Guerrieri, nel corso della presentazione https://giornalemio.it/cronaca/peppone-calabrese-presenta-a-matera-litalia-che-ho-visto/ del libro di Peppone Calabrese,conduttore di Linea Verde,che la sua, la nostra terra e la tenacia del popolo lucano se la porta dietro in ogni trasmissione . Tant’è che Mariella Stella, vicepresidente di Netural coop, ha letto uno scritto sull’argomento del poeta, scrittore, ingegnere Leonardo Sinisgalli e lo stesso ha fatto Damiana Spoto, docente di storia della moda presso l’Accademia di Costume e Moda di Roma, che ha tirato fuori un ”pizzino” del passato con la descrizione del personaggio Peppone alla trasmissione ”La Prova del cuoco”.



E Peppone ha ricambiato portando sul palco e suonando con loro (mano alla cupa) i Sasso Rock, la ScettaBand con Rino Locantore e Alberico Larato alla zampogna (che finiranno in una trasmissione di Rai2 di Ambrogio Sparagna sulla musica popolare) “L’Associazione Resiliens ‘Terra e Musica’ e Mariano Iacovone Presidente dell’ Ass. Angeli del Carro.



Presenze che hanno consentito di parlare di cultura fattore importante per far crescere la nostra regione, coinvolgendo e lavorando in sinergia con tutti i soggetti del territorio come la Fondazione ”Matera-Basilicata 2019” presieduta da Antonio Nicoletti. ” C’è tanto da fare anche in altri settori- ha aggiunto Margherita Sarli- e la comunicazione è importante. Possiamo e dobbiamo fare di più come ho detto alla Borta del turismo. Mi confronto con tutti perchè tutti vanno coinvolti. Siamo a Matera,che è il nostro biglietto del nostro turismo all’estero, e che può far crescere altre opportunità nella nostra regione. Ho parlato con il presidente dell’Associazione Maria Santissima della Bruna, Bruno Caiella,e mi ha riferito del percorso avviato per il riconoscimento della Festa come bene tutelato dall’Unesco. Lo sosteniamo. Ho proposto, come accaduto in passato, che l’effige della Madonna di Viggiano, Patrona della Basilicata, possa essere a Matera nei giorni antecedenti al 2 luglio, alla fabbrica del carro. Ma mi sono rivolto anche alla Rete dei carnevali per un maggiore coordinamento ed evitare sovrapposizioni, in modo da farne per tempo un attrattore e la ”cultura” deve diventare uno degli attrattori della Basilicata”. Idee e progetti chiari per un lavoro di rete che va potenziato, tenendo presente quanto è stato fatto in passato. Peppone e i musicisti ci sono. Ora tocca eseguire lo spartito…