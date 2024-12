Sarà rimossa la vecchia stazione di servizio di via Cererie

I cartelli di divieto di sosta della Polizia Locale di Matera , finalizzati all’avvio di lavori fino a cessato bisogno, preludono allo smantellamento dei vecchi impianti di distribuzione di carburante . Al suo posto, in base al progetto degli Uffici tecnici comunali, sarà realizzata un’area per la sosta dei veicoli (in relazione a una carenza oggettiva del quartiere) nell’ambito del progetto di riqualificazione di un versante del rione Piccianello. Gli impianti, ex Agip, avevano cessato l’attività in concomitanza con la chiusura dell’ex pastificio Padula e poi Barilla avvenuto nel 2006.