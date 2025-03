Sarà Monsignor Nicola Urgo il reggente provvisorio della Diocesi di Tricarico

“A seguito dell’ingresso di monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo nella Diocesi di Cesena-Sarsina, il Collegio dei consultori della Diocesi di Tricarico, presenti cinque consultori, in conformità con quanto previsto dal Codice di Diritto canonico, nella responsabilità di assicurare alla diocesi una guida per questo tempo di attesa del nuovo Pastore, ha provveduto all’unanimità alla nomina dell’amministratore diocesano nella persona di monsignor Nicola Urgo.” E’ quanto riportato in una nota in cui si specifica ulteriormente che “L’elezione è avvenuta giovedì mattina, nel rispetto delle disposizioni canoniche che regolano il periodo di sede vacante.

Monsignor Nicola Urgo, nato a Cirigliano il 17 novembre del 1954 e ordinato sacerdote il 4 agosto del 1979, è stato vicario generale e moderatore di curia della Diocesi di Tricarico dal 6 novembre 2007 al primo ottobre 2024 e solo vicario generale fino al 7 gennaio 2025.

In qualità di amministratore diocesano avrà il compito di reggere la Diocesi di Tricarico fino alla nomina del nuovo vescovo da parte del Santo Padre, garantendo l’ordinaria amministrazione ma senza introdurre innovazioni.”

