Sarà lutto cittadino per i due vigili del fuoco di Matera morti a Nova Siri

Interpretando il comune sentimento di dolore per la perdita dei due cittadini materani Giuseppe Martino e Nicola Lasalata, vigili del fuoco morti in servizio ieri a Nova Siri, il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, comunica di aver “proclamato il lutto cittadino nel giorno che sarà fissato per i funerali. In quella occasione anche la bandiera sul municipio resterà a mezz’asta, in segno di rispetto verso le famiglie e per onorare la memoria dei due uomini, uccisi dal fuoco che cercavano di combattere per salvare altre vite umane.”

