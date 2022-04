E’ in arrivo da qualche giorno un bastimento carico, carico…. di sanzioni di 100 euro per chi non ha ottemperato all’obbligo vaccinale. Ma che arrivano anche a chi a quell’obbligo ha diligentemente ottemperato.

Cosa che farebbe incazzare anche la persona più tranquilla del mondo, come ci è capitato di vedere questa mattina dinanzi allo sportello protocollo dell’ASM, pur a fronte di operatori disponibili seppure investiti anch’essi da questa imprevista ondata di cittadini infastiditi ed indignati.

Persone che hanno ottemperato all’obbligo o esentati per le varie ragioni contemplate che per una evidente difettosa comunicazione tra periferia e centro è costretto a sballottarsi con questi avvisi in mano e con tempi così ristretti (10 giorni). E’ il caso di chi ha fatto due dosi, poi ha contratto il covid e la guarigione gli è valsa (in base alle norme) come 3^ dose, ricevendo regolare certificato verde tutt’ora valido….rilasciato dallo stesso ministero che ha ora inviato la comunicazione di avvio del processo sanzionatorio.

Si rinnova la dimostrazione della incapacità atavica (che continua anche nell’epoca dell’informatizzazione) della burocrazia italica non solo di non essere d’aiuto al cittadino, specie a quelli che fanno fino in fondo il loro dovere, ma anzi di creargliene di altri.

L’avviso arriva a casa, con una raccomandata, direttamente dal Ministero della Salute. Lo stesso, infatti, avvalendosi di Agenzia delle entrate-Riscossione, trasmette ai soggetti ritenuti inadempienti una “Comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio” (art. 4-sexies, comma 4 del DL n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 76/2021).

Chi ha scelto deliberatamente di non ottemperare, farà valere le proprie ragioni per vie legali. Per chi ha, invece, ottemperato all’obbligo, oppure ne è esentato per qualche ragione, comincia un percorso alquanto fastidioso.

Messa da parte l’incazzatura iniziale, bisogna recarsi subito (entro 10 giorni) alla ASM (Ufficio protocollo) a cui dovete consegnare una vostra comunicazione con cui dimostrate (allegando fotocopia della documentazione che conviene portarvi da casa) che non siete insolventi all’obbligo vaccinale e pertanto chiedete alla stessa ASM di comunicare a sua volta (sempre entro 10 giorni) all’Agenzia delle Entrate-Riscossione che non deve procedere alla successiva emissione di avviso esecutivo della multa di 100 euro.

Ma non è finita. Con gli estremi del protocollo della ASM che bisogna avere cura di farsi dare, si è obbligati ad un ulteriore passaggio. Bisogna andare sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it , accedere all’area riservata e “dare notizia dell’avvenuta presentazione di tale comunicazione all’Azienda sanitaria locale“.

Dopo di ché non vi resta che sperare che tutto vada per il meglio. E non è detto che vada bene.

Perché, come è scritto sulla comunicazione ministeriale che arriva a casa “Se l’Azienda sanitaria entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione non conferma all’Agente della riscossione l’attestazione relativa all’insussistenza dell’obbligo vaccinale o all’impossibilità di adempiervi, Agenzia delle entrate-Riscossione provvede alla notifica di un avviso di addebito riferito alla sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro con valore di titolo esecutivo. Il pagamento deve essere effettuato dai destinatari entro i 60 giorni successivi la ricezione dell’avviso.”

Ma chi sono i potenziali destinatari del procedimento sanzionatorio? Sono i soggetti che rientrano nelle seguenti categorie:

esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario;

lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie;

personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, delle strutture di cui all’art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori;

ultracinquantenni alla data dell’8 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del DL n. 41/2022) oppure che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva all’8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022.

E che: